TODD LA TORRE на ударных и MARTY FRIEDMAN исполняют трек MEGADETH



Вокалист QUEENSRŸCHE TODD LA TORRE сел за ударную установку и присоединился к MARTY FRIEDMAN'y в рамках концерта в Санкт-Петербурге, Флорида, 16 апреля для исполнения кавер-версии MEGADETH "Tornado Of Souls".









What a great time drumming with one of my favorite guitarists and musicians of all time! #MartyFriedman pic.twitter.com/kPI1trG5EA





