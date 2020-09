сегодня



Какие песни вошли в новую работу MARTY FRIEDMAN



Как уже сообщалось ранее, MARTY FRIEDMAN выпустит двадцать первого октября новую работу "Tokyo Jukebox 3", в которую войдет масса поп-композиций, включая кавер-версии таких треков как LiSA's "Gurenge", OFFICIAL HIGE DANDISM "Shukumei",, DA PUMP "U.S.A.", END OF THE WORLD "Sazanka", "Senbonzakura Feat. Hatsune Miku". ZARD "Makenaide", EVERY LITTLE THING "Time Goes By" и другие.













