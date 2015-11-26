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Foreigner

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26 ноя 2018 : 		 Мюзикл по песням FOREIGNER представят в Торонто

13 ноя 2018 : 		 LOU GRAMM о нынешнем составе FOREIGNER

11 ноя 2018 : 		 Оригинальные участники FOREIGNER вновь вышли на одну сцену

7 авг 2018 : 		 FOREIGNER выступили с хором студентов

4 авг 2018 : 		 JASON BONHAM присоединился на сцене к FOREIGNER

27 июн 2018 : 		 Все участники FOREIGNER соберутся вместе

22 июн 2018 : 		 LOU GRAMM не появился на шоу FOREIGNER

3 май 2018 : 		 Фрагмент нового DVD FOREIGNER

26 апр 2018 : 		 Аудиосемплы нового DVD FOREIGNER

10 апр 2018 : 		 Фрагмент нового DVD FOREIGNER

8 мар 2018 : 		 Фрагмент нового DVD FOREIGNER

19 фев 2018 : 		 Хиты FOREIGNER с оркестром будут выпущены весной

15 янв 2018 : 		 Участники FOREIGNER выступили с BILLY JOEL

10 ноя 2017 : 		 BRIAN TICHY выступит с FOREIGNER

12 окт 2017 : 		 Мюзикл FOREIGNER выйдет летом

10 окт 2017 : 		 FOREIGNER воссоединились с оригинальными участниками

15 сен 2017 : 		 Оригинальные участники FOREIGNER вновь соберутся вместе

1 сен 2017 : 		 Видео с выступления FOREIGNER

21 июл 2017 : 		 LOU GRAMM, AL GREENWOOD и IAN MCDONALD впервые с 1980 вышли на одну сцену

17 июл 2017 : 		 Видео с выступления FOREIGNER

10 июн 2017 : 		 LOU GRAMM выйдет на одну сцену с FOREIGNER

5 апр 2017 : 		 FOREIGNER отметят юбилей

22 мар 2017 : 		 Вокалист FOREIGNER: «Создавать сейчас альбомы не имеет смысла»

18 мар 2017 : 		 Акустика от FOREIGNER

11 янв 2017 : 		 LOU GRAMM присоединится к FOREIGNER в юбилейном туре

16 дек 2016 : 		 Оригинальный состав FOREIGNER собрался вместе

23 ноя 2016 : 		 Новое видео FOREIGNER

18 ноя 2016 : 		 FOREIGNER выпустят ЕР осенью

22 окт 2016 : 		 Биография FOREIGNER выйдет в 2017

17 июл 2016 : 		 FOREIGNER перезаписали хит с Nate'ом Ruess'ом

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Мюзикл по песням FOREIGNER представят в Торонто



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Мюзикл по песням FOREIGNER, получивший название "Jukebox Hero, The Musical", представят в Торонто в феврале этого года в Toronto's Ed Mirvish Theatre. В него войдет 16 хитовых песен, под которые будет рассказана история покрывшегося ржавчиной города Блейдон, где находится крупнейшая в Пенсильвании фабрика. Столкнувшись с потоком безработицы и нестабильности, жители города взывают к Райену, местному пареньку, ставшему настоящей суперзвездой рок-н-ролла. Что до него, то он не в ладах со своим прошлым, поэтому вынужден бороться с призраками прошлого и изменить свое отношение к дому, который он забыл и перестал вспоминать.

Сам мюзикл родился благодаря случайной встрече основателя и лидер-гитариста группы, Mick'a Jones'a и Diana Ross в зале ожидания аэропорта в 80-е. Ross подкинула мысль о том, что музыка FOREIGNER способна быть представлена на сцене. Результатом стала эпическая постановка, основанная на нетленных хитах группы, таких как "Cold As Ice", "Hot Blooded", "Waiting For A Girl Like You", "Dirty White Boy" и "I Want To Know What Love Is".



FOREIGNER




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