Мюзикл по песням FOREIGNER представят в Торонто



Мюзикл по песням FOREIGNER, получивший название "Jukebox Hero, The Musical", представят в Торонто в феврале этого года в Toronto's Ed Mirvish Theatre. В него войдет 16 хитовых песен, под которые будет рассказана история покрывшегося ржавчиной города Блейдон, где находится крупнейшая в Пенсильвании фабрика. Столкнувшись с потоком безработицы и нестабильности, жители города взывают к Райену, местному пареньку, ставшему настоящей суперзвездой рок-н-ролла. Что до него, то он не в ладах со своим прошлым, поэтому вынужден бороться с призраками прошлого и изменить свое отношение к дому, который он забыл и перестал вспоминать.



Сам мюзикл родился благодаря случайной встрече основателя и лидер-гитариста группы, Mick'a Jones'a и Diana Ross в зале ожидания аэропорта в 80-е. Ross подкинула мысль о том, что музыка FOREIGNER способна быть представлена на сцене. Результатом стала эпическая постановка, основанная на нетленных хитах группы, таких как "Cold As Ice", "Hot Blooded", "Waiting For A Girl Like You", "Dirty White Boy" и "I Want To Know What Love Is".















