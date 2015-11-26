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Foreigner

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15 фев 2022 : 		 Лидер FOREIGNER почтил память Иэна Макдональда

30 ноя 2021 : 		 FOREIGNER выступили на параде

26 авг 2021 : 		 Вокалист FOREIGNER — о турах в пандемию

22 июл 2021 : 		 Бывший вокалист FOREIGNER считает, что гитарист несправедливо с ним обошёлся

22 июн 2021 : 		 FOREIGNER дадут 71 концерт

21 май 2021 : 		 FOREIGNER отыграли с новым гитаристом

20 май 2021 : 		 THOM GIMBEL ушёл из FOREIGNER

31 мар 2021 : 		 Басист FOREIGNER: «Наши песни более известны, чем сама группа»

24 мар 2021 : 		 FOREIGNER работают над новым материалом

19 мар 2021 : 		 THOM GIMBEL уходит из FOREIGNER

2 мар 2021 : 		 Басист FOREIGNER не понимает тех, кто не носит масок

15 янв 2021 : 		 Басист FOREIGNER — о запрете Трампа в социальных сетях

7 янв 2021 : 		 Jeff Pilson — о том, почему FOREIGNER еще не в Зале Славы Рок-н-Ролла

25 дек 2020 : 		 Вокалист FOREIGNER: «Писать сейчас альбом уже не имеет смысла»

19 дек 2020 : 		 FOREIGNER выступят на фестивале

27 ноя 2020 : 		 Вокалист FOREIGNER продаёт штаны. П...!

29 окт 2020 : 		 FOREIGNER опубликовали видео с призывом проголосовать на выборах

2 сен 2020 : 		 Фрагмент нового DVD FOREIGNER

30 авг 2020 : 		 Фрагмент нового DVD FOREIGNER

25 авг 2020 : 		 Фрагмент нового DVD FOREIGNER

21 авг 2020 : 		 Фрагмент нового DVD FOREIGNER

26 май 2020 : 		 Новое видео FOREIGNER

19 май 2020 : 		 Летний тур FOREIGNER, KANSAS и EUROPE отменен

22 апр 2020 : 		 Клавишник FOREIGNER записал новый трек

28 фев 2020 : 		 Гитарист FOREIGNER рассказал о том, что играл на разогреве THE BEATLES

22 фев 2020 : 		 Акустика от FOREIGNER
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Лидер FOREIGNER почтил память Иэна Макдональда



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Mick Jones отреагировал на известия о смерти Иэна Макдональда:

«Когда у меня возникла идея создать группу FOREIGNER, Иэн Макдональд был одним из первых, к кому я обратился. Он был и навсегда останется настоящим исполином на английской сцене прогрессивного рока. Он был музыкантом огромной силы и многогранности. Мне было очень приятно работать с ним тогда и вновь на недавних концертах FOREIGNER. Его будет очень не хватать».

FOREIGNER



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