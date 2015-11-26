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Лидер FOREIGNER почтил память Иэна Макдональда



Mick Jones отреагировал на известия о смерти Иэна Макдональда:



«Когда у меня возникла идея создать группу FOREIGNER, Иэн Макдональд был одним из первых, к кому я обратился. Он был и навсегда останется настоящим исполином на английской сцене прогрессивного рока. Он был музыкантом огромной силы и многогранности. Мне было очень приятно работать с ним тогда и вновь на недавних концертах FOREIGNER. Его будет очень не хватать».







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