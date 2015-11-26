Басист FOREIGNER — о запрете Трампа в социальных сетях
Басист FOREIGNER Jeff Pilson ответил на вопрос "Rock 'N' Roll Icons With Bode James" о том, что он думает о блокировке президента США в Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch:
«Я всегда вспоминаю о том, что нельзя кричать "пожар!" в кинотеатре... Я думаю, что на самом деле нужно принимать практические решения в каждом конкретном случае, потому что некоторые из них — это "тот самый пожар в кинотеатре" — как в случае с нашим президентом.
Я уверен, что он не хотел, чтобы люди умирали, но он достаточно взрослый человек, и он должен быть ответственным как президент Соединённых Штатов, чтобы понять, что когда говоришь то, что он сказал, это может вызвать такую реакцию. Итак, его речь явно может спровоцировать восстание. Так что в таком случае для меня это "тот самый пожар в кинотеатре". Говорить "б;№"ь" про эти строчки, на мой взгляд, неправильно.
Я думаю, что должны быть только практичность и здравый смысл... Что такое здравый смысл? Что хорошо для людей? Что хорошо для всех? Так что, как по мне, мы все должны вернуться к здравому смыслу.
Когда видишь ярость в людях, участвовавших в том восстании, у которых брали интервью, ты понимаешь, что многие из них действительно в это верят — я не знаю, работали ли они над тем, чтобы уверовать в это или нет, но они и правда думали, что выборы были украдены. Как мы до этого дошли? Я видел, как один парень говорил: "Верховный суд не поможет" и бла-бла-бла. Ну всё это потому, что не было никаких доказательств [широко распространённого мошенничества с голосами].
Многие из этих людей, я уверен, являются настоящими патриотами, и они действительно верили в своё дело, они действительно верят в свободу. Но когда они получают массовую дезинформацию, как они должны судить об этом? Как они должны диктовать что делать? Теперь дезинформация становится оружием. И я считаю, что с ней нужно разобраться. Я считаю, что это одна из самых больших проблем.
Я не знаю, видели ли вы фильм "The Social Dilemma", — потрясающий фильм; действительно поучительный, только он о сумасшествии с обеих сторон. И как мы до этого докатились? Ну и, конечно же, социальные сети обострили проблему, потому что они бесконтрольны. Они существуют, и они бесконтрольны, а сейчас, когда люди сузили круг своих интересов, — люди выбирают свои собственные источники новостей, и вы можете найти источник новостей, который расскажет вам всё, что вы хотите услышать. И это в корне неверно. Разве это не звучит здраво? И неважно, Антифа или Трамп — что бы это ни было — это же какое-то нереальное дерьмо! Так что надо избавляться от этой хрени. А что мы можем сделать, чтобы избавиться от этого? И ещё раз: я считаю, что пора вернуться к здравому смыслу.
Тут вот ещё в чем вопрос: а кто решает? Марк Цукерберг решает, что не так, а что правильно, и мы даём ему столько власти? Это тоже не кажется правильным, но у нас пока нет других вариантов. И, к сожалению, для этого может понадобиться какой-то орган, который будет решать, что является дезинформацией, а что нет, но представьте себе, сколько есть политических ложных следов, пока ты будешь всё складывать воедино. Это будет очень, очень сложно».
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