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Jeff Pilson — о том, почему FOREIGNER еще не в Зале Славы Рок-н-Ролла



Басист FOREIGNER Jeff Pilson ответил на вопрос, почему группу до сих пор не включили в Зал Славы Рок-н-Ролла:



«Я думаю, что всё очень просто — критики никогда не воспринимали FOREIGNER серьёзно; они всегда рассматривали группу как нечто коммерческое и корпоративное.



Всегда нужно понимать, как себя ведут критики и на что они ориентированы, — если кто-то продаёт много записей, то в большинстве случаев они будут считать, что это случилось из-за какого-то компромисса, на который пошёл артист. Но я не считаю, что FOREIGNER это сделали. Я считаю, что мы создавали честную музыку, которая просто очень нравится людям.



Чтобы ответить на твой вопрос — я полагаю, что они просто смотрят свысока на группу, и это нормально — они критики; это их работа. Но у меня есть ощущение, что это во многом связано с чем-то подобным, потому что Академия очень сильно завязана на заслуживающей доверия стороне вещей, и FOREIGNER просто никогда не относились к этому.



Полагаю, что когда-нибудь FOREIGNER будет введён. Я не думаю, что буду и я, — вовсе не обязательно — но полагаю, что с группой это случится, и считаю, что оригинальные участники и правда это заслужили.



Я знаю группы, такие как DOKKEN, в которых я был в восьмидесятых годах, так вот мы использовали FOREIGNER в качестве образца. Это помогло нам закрепить идею хард-рока великолепными песнями и мощными запоминающимися припевами. Это частично пришло из FOREIGNER. Так что FOREIGNER заслужили подобную честь и, надеюсь, со временем они её получат».







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