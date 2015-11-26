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Foreigner

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30 авг 2020 : 		 Фрагмент нового DVD FOREIGNER

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21 авг 2020 : 		 Фрагмент нового DVD FOREIGNER

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7 окт 2019 : 		 Оригинальные участники FOREIGNER вновь собрались вместе

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Jeff Pilson — о том, почему FOREIGNER еще не в Зале Славы Рок-н-Ролла



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Басист FOREIGNER Jeff Pilson ответил на вопрос, почему группу до сих пор не включили в Зал Славы Рок-н-Ролла:

«Я думаю, что всё очень просто — критики никогда не воспринимали FOREIGNER серьёзно; они всегда рассматривали группу как нечто коммерческое и корпоративное.

Всегда нужно понимать, как себя ведут критики и на что они ориентированы, — если кто-то продаёт много записей, то в большинстве случаев они будут считать, что это случилось из-за какого-то компромисса, на который пошёл артист. Но я не считаю, что FOREIGNER это сделали. Я считаю, что мы создавали честную музыку, которая просто очень нравится людям.

Чтобы ответить на твой вопрос — я полагаю, что они просто смотрят свысока на группу, и это нормально — они критики; это их работа. Но у меня есть ощущение, что это во многом связано с чем-то подобным, потому что Академия очень сильно завязана на заслуживающей доверия стороне вещей, и FOREIGNER просто никогда не относились к этому.

Полагаю, что когда-нибудь FOREIGNER будет введён. Я не думаю, что буду и я, — вовсе не обязательно — но полагаю, что с группой это случится, и считаю, что оригинальные участники и правда это заслужили.

Я знаю группы, такие как DOKKEN, в которых я был в восьмидесятых годах, так вот мы использовали FOREIGNER в качестве образца. Это помогло нам закрепить идею хард-рока великолепными песнями и мощными запоминающимися припевами. Это частично пришло из FOREIGNER. Так что FOREIGNER заслужили подобную честь и, надеюсь, со временем они её получат».

Why Has FOREIGNER Not Been Inducted Into ROCK AND ROLL HALL OF FAME? The Reason Is



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