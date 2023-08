сегодня



Почему FOREIGNER должны быть в ЗСРнР



Вокалист FOREIGNER Kelly Hansen в рамках недавнего интервью обсудил тот факт, что группа по-прежнему не включена в Зал Славы Рок-н-Ролла:



«Как субъект я нахожу необычным, что группа людей может иметь произвольный стандарт, на основании которого они решают, кто входит в этот солидно звучащий Зал славы рок-н-ролла. В качестве одного из своих критериев они называют "влияние". Сколько людей взяли в руки гитару и пытались выучить "Cold As Ice" или "Hot Blooded"? Или пели "I Want To Know What Love Is" в караоке-баре? Группа продала более 80 миллионов пластинок. И это реальные записи, а не потоковые или скачиваемые. Это и есть определение влияния».







