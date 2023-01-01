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*CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's ... 43
*Немецкой BIG 4 быть! 42
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 33
*Барабанщик IRON MAIDEN перенес инсульт 29
*BRIAN MAY: «Нам необходимо серьезно изменить философию отнош... 22
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Foreigner

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7 авг 2023 : 		 Почему FOREIGNER должны быть в ЗСРнР

6 авг 2023 : 		 Басист FOREIGNER продолжит играть сидя

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19 май 2023 : 		 FOREIGNER с оркестром

7 май 2023 : 		 JEFF PILSON об обвинениях FOREIGNER в том, что они просто кавер-группа

9 апр 2023 : 		 LOU GRAMM — о FOREIGNER: «Я не понимаю, как они могут гастролировать без оригинального состава и по-прежнему называть себя FOREIGNER»

7 мар 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER: «Сохранять голос всё сложнее»

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15 фев 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER — о планах после финального тура

29 янв 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER: «С каждым годом становится всё труднее исполнять этот великолепный каталог песен»

16 ноя 2022 : 		 FOREIGNER едут в прощальный тур

27 окт 2022 : 		 LOU GRAMM — о вокалисте FOREIGNER

20 сен 2022 : 		 Пора ли FOREIGNER на пенсию?

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3 авг 2022 : 		 LOU GRAMM — о нынешнем вокалисте FOREIGNER

23 май 2022 : 		 LOU GRAMM заявил, что он ничего не получил за песню FOREIGNER из-за жадности MICK'a JONES'a

1 май 2022 : 		 Концертный релиз FOREIGNER выйдет весной

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15 фев 2022 : 		 Лидер FOREIGNER почтил память Иэна Макдональда

30 ноя 2021 : 		 FOREIGNER выступили на параде

26 авг 2021 : 		 Вокалист FOREIGNER — о турах в пандемию
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Почему FOREIGNER должны быть в ЗСРнР



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Вокалист FOREIGNER Kelly Hansen в рамках недавнего интервью обсудил тот факт, что группа по-прежнему не включена в Зал Славы Рок-н-Ролла:

«Как субъект я нахожу необычным, что группа людей может иметь произвольный стандарт, на основании которого они решают, кто входит в этот солидно звучащий Зал славы рок-н-ролла. В качестве одного из своих критериев они называют "влияние". Сколько людей взяли в руки гитару и пытались выучить "Cold As Ice" или "Hot Blooded"? Или пели "I Want To Know What Love Is" в караоке-баре? Группа продала более 80 миллионов пластинок. И это реальные записи, а не потоковые или скачиваемые. Это и есть определение влияния».




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