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Foreigner

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LOU GRAMM — о FOREIGNER: «Я не понимаю, как они могут гастролировать без оригинального состава и по-прежнему называть себя FOREIGNER»



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На YouTube-канале Grant's Rock Warehaus появилось видео интервью с оригинальным вокалистом FOREIGNER Lou Gramm'ом, которое он дал Марку Гудману 8 марта на борту The 80s Cruise.

На вопрос о том, как он относится к объявлению FOREIGNER о начале прощального тура, Gramm ответил:

«Я думаю, это хорошо. На данном этапе карьеры FOREIGNER, эпической карьеры, я думаю, что группа исчерпала себя. И это были хорошие годы для всех участников, особенно для состава, который стоял у истоков FOREIGNER. После этого были изменения в составе, когда я ещё был в ней, и это тоже была чертовски хорошая группа. И выбор Mick'a [Jones'a, основателя и гитариста FOREIGNER] продолжать её деятельность после того, как в ней не осталось ни одного оригинального участника, кроме него самого, — это его выбор. Я не могу понять... Я знаю о его здоровье, у него были взлёты и падения. И я не понимаю, как они могут гастролировать без оригинального состава и по-прежнему называть себя FOREIGNER и продолжать в течение многих лет в том же духе. Наверное, это не моё дело, и, может быть, для них это деловое решение, но мне это кажется неправильным.

Честно говоря, на протяжении многих лет Мик появлялся на половине концерта или приходил на последние четыре-пять песен. И, видимо, в последнее время он приходил на последнюю песню и на бис, и на этом всё заканчивалось. А ещё я знаю, что в последнее время было много шоу, на которых его вообще не было».

На вопрос о том, хотел бы он выступить в качестве специального гостя на любом из концертов прощального тура FOREIGNER, Lou ответил:

«Я не уверен. Я так спокоен за то, что сейчас происходит, и как всё закончилось. У нас был юбилейный реюнион в честь 40-летия одного из альбомов — первого альбома, FOREIGNER "4" или "Double Vision". Мы сыграли несколько концертов с новой и старой группой, и это было очень весело. Но для меня не особо интересно прийти и посидеть с группой, которая эмоционально не так много значит для меня, и просто играть ради воспоминаний... Если бы на сцене были другие участники оригинальной группы, я, возможно, был бы склонен серьёзно подумать об этом. Но приходить и выступать с новым составом FOREIGNER — это меня не привлекает».

Когда Гудман отметил, что Грэмм ранее выступал с нынешним составом FOREIGNER, Lou сказал:

«Да, когда у них были туры воссоединения. Я не был ни на одном из концертов и не выступал на сцене с новой группой — только я. Я этого не делал. Со мной всегда выступали участники оригинальной группы».






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