Вокалист FOREIGNER: «Не надо бросать в артистов всякое!»



Kelly Hansen в недавнем интервью Fox News обсудил участившиеся случаи бросания в артистов на концертах разных предметов с целью привлечения внимания:



«Когда вы стоите на сцене и на вас светит прожектор, это ослепляет. Вы не видите зрителей. Вы не видите ничего, что на вас летит. Это очень опасно. За время моих выступлений на сцену было выброшено множество предметов, включая полные, нераспечатанные банки пива. И это непросто, потому что в лучшем случае я могу увидеть что-то в последний момент, когда оно пересекает свет прожектора».



Несколько известных исполнителей, в том числе Биби Рэкса и Келси Баллерини пострадали от предметов, брошенных в них во время выступлений летом, в некоторых случаях причинив вред исполнителю, что может быть расценено как нападение и повлечь за собой уголовное преследование или другие правовые последствия для нарушителей.



«Как и во всём остальном, кто-то видит подобное и думает: "Вот это тема, нужно срочно присоединиться. Давайте и я так сделаю. Это будет смешно, и я получу от этого профит в TikTok". Но они не задумываются о том, что причиняют боль кому-то, и предположительно кому-то, кто им нравится, на кого они пришли посмотреть».



Ранее в этом месяце суперзвезда поп-музыки Адель заявила, что пора прекратить бросать предметы в артистов во время концертов.



«Вы заметили, что сейчас люди забывают о чёртовом этикете на концертах? — сказала она во время одного из своих выступлений "Weekends With Adele" в зале The Colosseum в Лас-Вегасе. — Люди бросают на сцену всякую дрянь. Вы это видели? А давайте, бл$$ь, рискните, рискните в меня что-то кинуть. Я ведь и уе$$ть могу».

