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*SIX FEET UNDER работают над убойными песнями 36
*Умерла Шинейд О'Коннор 26
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Foreigner

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7 май 2023 : 		 JEFF PILSON об обвинениях FOREIGNER в том, что они просто кавер-группа

9 апр 2023 : 		 LOU GRAMM — о FOREIGNER: «Я не понимаю, как они могут гастролировать без оригинального состава и по-прежнему называть себя FOREIGNER»

7 мар 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER: «Сохранять голос всё сложнее»

1 мар 2023 : 		 Басист FOREIGNER: «Mick Jones чувствует себя прекрасно»

15 фев 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER — о планах после финального тура

29 янв 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER: «С каждым годом становится всё труднее исполнять этот великолепный каталог песен»

16 ноя 2022 : 		 FOREIGNER едут в прощальный тур

27 окт 2022 : 		 LOU GRAMM — о вокалисте FOREIGNER

20 сен 2022 : 		 Пора ли FOREIGNER на пенсию?

4 авг 2022 : 		 LOU GRAMM — о причине, по которой FOREIGNER до сих пор не в Зале славы рок-н-ролла

3 авг 2022 : 		 LOU GRAMM — о нынешнем вокалисте FOREIGNER

23 май 2022 : 		 LOU GRAMM заявил, что он ничего не получил за песню FOREIGNER из-за жадности MICK'a JONES'a

1 май 2022 : 		 Концертный релиз FOREIGNER выйдет весной

3 мар 2022 : 		 Басист FOREIGNER: «Если не хотите идти на концерты из-за KID ROCK, сначала послушайте его»

15 фев 2022 : 		 Лидер FOREIGNER почтил память Иэна Макдональда

30 ноя 2021 : 		 FOREIGNER выступили на параде

26 авг 2021 : 		 Вокалист FOREIGNER — о турах в пандемию

22 июл 2021 : 		 Бывший вокалист FOREIGNER считает, что гитарист несправедливо с ним обошёлся

22 июн 2021 : 		 FOREIGNER дадут 71 концерт

21 май 2021 : 		 FOREIGNER отыграли с новым гитаристом
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Вокалист FOREIGNER: «Не надо бросать в артистов всякое!»



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Kelly Hansen в недавнем интервью Fox News обсудил участившиеся случаи бросания в артистов на концертах разных предметов с целью привлечения внимания:

«Когда вы стоите на сцене и на вас светит прожектор, это ослепляет. Вы не видите зрителей. Вы не видите ничего, что на вас летит. Это очень опасно. За время моих выступлений на сцену было выброшено множество предметов, включая полные, нераспечатанные банки пива. И это непросто, потому что в лучшем случае я могу увидеть что-то в последний момент, когда оно пересекает свет прожектора».

Несколько известных исполнителей, в том числе Биби Рэкса и Келси Баллерини пострадали от предметов, брошенных в них во время выступлений летом, в некоторых случаях причинив вред исполнителю, что может быть расценено как нападение и повлечь за собой уголовное преследование или другие правовые последствия для нарушителей.

«Как и во всём остальном, кто-то видит подобное и думает: "Вот это тема, нужно срочно присоединиться. Давайте и я так сделаю. Это будет смешно, и я получу от этого профит в TikTok". Но они не задумываются о том, что причиняют боль кому-то, и предположительно кому-то, кто им нравится, на кого они пришли посмотреть».

Ранее в этом месяце суперзвезда поп-музыки Адель заявила, что пора прекратить бросать предметы в артистов во время концертов.

«Вы заметили, что сейчас люди забывают о чёртовом этикете на концертах? — сказала она во время одного из своих выступлений "Weekends With Adele" в зале The Colosseum в Лас-Вегасе. — Люди бросают на сцену всякую дрянь. Вы это видели? А давайте, бл$$ь, рискните, рискните в меня что-то кинуть. Я ведь и уе$$ть могу».

Watch the latest video at foxnews.com



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27 июл 2023
G
GrimDeadReaper
Какой у Адель лексикон, однако.)

просмотров: 237

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