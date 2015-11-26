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Басист FOREIGNER не понимает тех, кто не носит масок



Бывший участник DOKKEN и нынешний басист FOREIGNER Jeff Pilson в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, нужно ли носить маски или нет:



«Я очень осторожен. Я не понимаю причин, почему вообще не носить. Даже если тебе всё равно, может быть, стоит подумать о других. Если не веришь сам — то ради Бога, но сделай одолжение тем, кто рядом. Сыграй как командный игрок, потому что есть все факты и научные выкладки, что это помогает. Так что я не понимаю, почему вы вдруг не можете. Я очень осторожен.



Родители жены живут недалеко, им уже за 80, и мы должны быть очень осторожными. Но мы всё же рядом с ними без масок, мы семья. Но на этом всё. В остальном — везде в масках».













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