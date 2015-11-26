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Foreigner

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2 мар 2021 : 		 Басист FOREIGNER не понимает тех, кто не носит масок

15 янв 2021 : 		 Басист FOREIGNER — о запрете Трампа в социальных сетях

7 янв 2021 : 		 Jeff Pilson — о том, почему FOREIGNER еще не в Зале Славы Рок-н-Ролла

25 дек 2020 : 		 Вокалист FOREIGNER: «Писать сейчас альбом уже не имеет смысла»

19 дек 2020 : 		 FOREIGNER выступят на фестивале

27 ноя 2020 : 		 Вокалист FOREIGNER продаёт штаны. П...!

29 окт 2020 : 		 FOREIGNER опубликовали видео с призывом проголосовать на выборах

2 сен 2020 : 		 Фрагмент нового DVD FOREIGNER

30 авг 2020 : 		 Фрагмент нового DVD FOREIGNER

25 авг 2020 : 		 Фрагмент нового DVD FOREIGNER

21 авг 2020 : 		 Фрагмент нового DVD FOREIGNER

26 май 2020 : 		 Новое видео FOREIGNER

19 май 2020 : 		 Летний тур FOREIGNER, KANSAS и EUROPE отменен

22 апр 2020 : 		 Клавишник FOREIGNER записал новый трек

28 фев 2020 : 		 Гитарист FOREIGNER рассказал о том, что играл на разогреве THE BEATLES

22 фев 2020 : 		 Акустика от FOREIGNER

2 фев 2020 : 		 FOREIGNER на арфах

8 ноя 2019 : 		 Фрагмент нового DVD FOREIGNER

21 окт 2019 : 		 Фрагмент нового DVD FOREIGNER

7 окт 2019 : 		 Оригинальные участники FOREIGNER вновь собрались вместе

24 фев 2019 : 		 Фрагмент нового DVD FOREIGNER

9 фев 2019 : 		 Фрагмент нового DVD FOREIGNER

30 янв 2019 : 		 Концертный релиз FOREIGNER выйдет весной

2 дек 2018 : 		 Оригинальные участники FOREIGNER вновь вышли на одну сцену

26 ноя 2018 : 		 Мюзикл по песням FOREIGNER представят в Торонто

13 ноя 2018 : 		 LOU GRAMM о нынешнем составе FOREIGNER
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Басист FOREIGNER не понимает тех, кто не носит масок



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Бывший участник DOKKEN и нынешний басист FOREIGNER Jeff Pilson в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, нужно ли носить маски или нет:

«Я очень осторожен. Я не понимаю причин, почему вообще не носить. Даже если тебе всё равно, может быть, стоит подумать о других. Если не веришь сам — то ради Бога, но сделай одолжение тем, кто рядом. Сыграй как командный игрок, потому что есть все факты и научные выкладки, что это помогает. Так что я не понимаю, почему вы вдруг не можете. Я очень осторожен.

Родители жены живут недалеко, им уже за 80, и мы должны быть очень осторожными. Но мы всё же рядом с ними без масок, мы семья. Но на этом всё. В остальном — везде в масках».

FOREIGNER





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