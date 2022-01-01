Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео RAMMSTEIN 30
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 21
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 14
*ROB HALFORD выпускает новую книгу! 13
*Автор обложек альбомов METALLICA считает, что JAMES HETFIELD... 11
*Гитарист METALLICA считает, что ещё не достиг пика в творчес... 9
*K. K. DOWNING: «Благодаря Лемми и MOTÖRHEAD появились т... 8
*Новое видео гитариста METALLICA 8
*Лидер FEAR FACTORY: «Почему я прячу вокалиста?» 8
*У барабанщика SEPULTURA начался пиелонефрит 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео RAMMSTEIN 30
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 21
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 14
*ROB HALFORD выпускает новую книгу! 13
*Автор обложек альбомов METALLICA считает, что JAMES HETFIELD... 11
[= ||| все новости группы



*

Foreigner

*



1 май 2022 : 		 Концертный релиз FOREIGNER выйдет весной

3 мар 2022 : 		 Басист FOREIGNER: «Если не хотите идти на концерты из-за KID ROCK, сначала послушайте его»

15 фев 2022 : 		 Лидер FOREIGNER почтил память Иэна Макдональда

30 ноя 2021 : 		 FOREIGNER выступили на параде

26 авг 2021 : 		 Вокалист FOREIGNER — о турах в пандемию

22 июл 2021 : 		 Бывший вокалист FOREIGNER считает, что гитарист несправедливо с ним обошёлся

22 июн 2021 : 		 FOREIGNER дадут 71 концерт

21 май 2021 : 		 FOREIGNER отыграли с новым гитаристом

20 май 2021 : 		 THOM GIMBEL ушёл из FOREIGNER

31 мар 2021 : 		 Басист FOREIGNER: «Наши песни более известны, чем сама группа»

24 мар 2021 : 		 FOREIGNER работают над новым материалом

19 мар 2021 : 		 THOM GIMBEL уходит из FOREIGNER

2 мар 2021 : 		 Басист FOREIGNER не понимает тех, кто не носит масок

15 янв 2021 : 		 Басист FOREIGNER — о запрете Трампа в социальных сетях

7 янв 2021 : 		 Jeff Pilson — о том, почему FOREIGNER еще не в Зале Славы Рок-н-Ролла

25 дек 2020 : 		 Вокалист FOREIGNER: «Писать сейчас альбом уже не имеет смысла»

19 дек 2020 : 		 FOREIGNER выступят на фестивале

27 ноя 2020 : 		 Вокалист FOREIGNER продаёт штаны. П...!

29 окт 2020 : 		 FOREIGNER опубликовали видео с призывом проголосовать на выборах

2 сен 2020 : 		 Фрагмент нового DVD FOREIGNER

30 авг 2020 : 		 Фрагмент нового DVD FOREIGNER

25 авг 2020 : 		 Фрагмент нового DVD FOREIGNER

21 авг 2020 : 		 Фрагмент нового DVD FOREIGNER

26 май 2020 : 		 Новое видео FOREIGNER

19 май 2020 : 		 Летний тур FOREIGNER, KANSAS и EUROPE отменен

22 апр 2020 : 		 Клавишник FOREIGNER записал новый трек
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Концертный релиз FOREIGNER выйдет весной



zoom
FOREIGNER шестого мая представят новый концертный релиз "The Best Of Foreigner 4 Live: The Last Vegas Edition", который будет доступен на красном виниле только в сети Walmart.

Трек-лист:

Side One:
"Nightlife"
"Woman In Black"
"Break It Up"
"Urgent"

Side Two:
"Waiting For A Girl Like You"
"Girl On The Moon"
"Juke Box Hero"/"Whole Lotta Love"

FOREIGNER Announce The Best Of Foreigner 4 Live: The Las Vegas Edition Vinyl Set, Available May 6 Exclusively At Walmart




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 178

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом