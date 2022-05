сегодня



Концертный релиз FOREIGNER выйдет весной



FOREIGNER шестого мая представят новый концертный релиз "The Best Of Foreigner 4 Live: The Last Vegas Edition", который будет доступен на красном виниле только в сети Walmart.



Трек-лист:



Side One:

"Nightlife"

"Woman In Black"

"Break It Up"

"Urgent"



Side Two:

"Waiting For A Girl Like You"

"Girl On The Moon"

"Juke Box Hero"/"Whole Lotta Love"







