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*Лидер DISTURBED защищает право евреев убивать палестинцев 37
*DAVID ELLEFSON в OVERKILL. Пока на тур 27
*Видео с выступления DAVID ELLEFSON 22
*Новое видео MARKO HIETALA & Tarja Turunen 19
*MARTY FRIEDMAN: «Гитаристы всё ещё надеются, что гитара и да... 16
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Foreigner

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17 мар 2024 : 		 FOREIGNER в акустике

14 мар 2024 : 		 Басист FOREIGNER считает, что некоторые рэперы заслуживают места в Зале славы рок-н-ролла

1 мар 2024 : 		 Басист FOREIGNER считает, что Mick Jones лично сочинил "I Want To Know What Love Is"

22 фев 2024 : 		 У гитариста FOREIGNER болезнь Паркинсона

21 фев 2024 : 		 Басист FOREIGNER: «Авторские отчисления за потоковое воспроизведение просто смехотворны»

17 фев 2024 : 		 LOU GRAMM о включении FOREIGNER в ЗСРнР

13 фев 2024 : 		 Музыканты FOREIGNER о ЗСРнР

27 янв 2024 : 		 Новый релиз FOREIGNER

24 янв 2024 : 		 FOREIGNER могут сыграть и в 2025

26 дек 2023 : 		 JEFF PILSON о подкладках: «Проблема в том, что люди больше не возражают против этого»

11 дек 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER: «Мы изначально говорили о двух годах»

13 ноя 2023 : 		 Басист FOREIGNER: «Тур проходит отлично!»

23 окт 2023 : 		 «Скорее ад замёрзнет, чем FOREIGNER попадут в Зал славы рок-н-ролла»: LOU GRAMM о том, почему группа ещё не там

15 сен 2023 : 		 FOREIGNER собрали более 18 миллионов

12 сен 2023 : 		 FOREIGNER выступили с бывшими

2 сен 2023 : 		 Закончат ли FOREIGNER в Лас-Вегасе?

24 авг 2023 : 		 LOU GRAMM об отсутствии FOREIGNER в Зале славы рок-н-ролла: «Это вендетта»

24 авг 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER: «Если подменять контент, то от артистов ничего не останется»

17 авг 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER о тех, кто никак не может уйти со сцены

8 авг 2023 : 		 Планы басиста FOREIGNER

7 авг 2023 : 		 Почему FOREIGNER должны быть в ЗСРнР

6 авг 2023 : 		 Басист FOREIGNER продолжит играть сидя

30 июл 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER: «Мы не определились с финальным концертом»

27 июл 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER: «Не надо бросать в артистов всякое!»

9 июл 2023 : 		 JEFF PILSON сидя отыграл концерт FOREIGNER

7 июл 2023 : 		 Новая компиляция FOREIGNER
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|||| 17 мар 2024

FOREIGNER в акустике



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FOREIGNER седьмого марта побывали на радиостанции 107.3 The Eagle и исполнили несколько хитов в акустике — видео доступно ниже.




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