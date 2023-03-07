Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео METALLICA 76
*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 62
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 22
*Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл... 22
*Видео с выступления FEAR FACTORY 15
*DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути... 12
*Дэтующие бабушки предпочитают холодный! 10
*Видео с выступления FEAR FACTORY 9
*Новое видео и концертный альбом от CRADLE OF FILTH 9
*Фронтмен METALLICA получил роль в новом фильме 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео METALLICA 76
*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 62
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 22
*Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл... 22
*Видео с выступления FEAR FACTORY 15
[= ||| все новости группы



*

Foreigner

*



7 мар 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER: «Сохранять голос всё сложнее»

1 мар 2023 : 		 Басист FOREIGNER: «Mick Jones чувствует себя прекрасно»

15 фев 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER — о планах после финального тура

29 янв 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER: «С каждым годом становится всё труднее исполнять этот великолепный каталог песен»

16 ноя 2022 : 		 FOREIGNER едут в прощальный тур

27 окт 2022 : 		 LOU GRAMM — о вокалисте FOREIGNER

20 сен 2022 : 		 Пора ли FOREIGNER на пенсию?

4 авг 2022 : 		 LOU GRAMM — о причине, по которой FOREIGNER до сих пор не в Зале славы рок-н-ролла

3 авг 2022 : 		 LOU GRAMM — о нынешнем вокалисте FOREIGNER

23 май 2022 : 		 LOU GRAMM заявил, что он ничего не получил за песню FOREIGNER из-за жадности MICK'a JONES'a

1 май 2022 : 		 Концертный релиз FOREIGNER выйдет весной

3 мар 2022 : 		 Басист FOREIGNER: «Если не хотите идти на концерты из-за KID ROCK, сначала послушайте его»

15 фев 2022 : 		 Лидер FOREIGNER почтил память Иэна Макдональда

30 ноя 2021 : 		 FOREIGNER выступили на параде

26 авг 2021 : 		 Вокалист FOREIGNER — о турах в пандемию

22 июл 2021 : 		 Бывший вокалист FOREIGNER считает, что гитарист несправедливо с ним обошёлся

22 июн 2021 : 		 FOREIGNER дадут 71 концерт

21 май 2021 : 		 FOREIGNER отыграли с новым гитаристом

20 май 2021 : 		 THOM GIMBEL ушёл из FOREIGNER

31 мар 2021 : 		 Басист FOREIGNER: «Наши песни более известны, чем сама группа»

24 мар 2021 : 		 FOREIGNER работают над новым материалом

19 мар 2021 : 		 THOM GIMBEL уходит из FOREIGNER

2 мар 2021 : 		 Басист FOREIGNER не понимает тех, кто не носит масок

15 янв 2021 : 		 Басист FOREIGNER — о запрете Трампа в социальных сетях

7 янв 2021 : 		 Jeff Pilson — о том, почему FOREIGNER еще не в Зале Славы Рок-н-Ролла

25 дек 2020 : 		 Вокалист FOREIGNER: «Писать сейчас альбом уже не имеет смысла»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист FOREIGNER: «Сохранять голос всё сложнее»



zoom
Kelly Hansen в рамках недавней беседы вновь прокомментировал решение FOREIGNER уйти на покой:

«Я хочу внести ясность: я очень благодарен всем людям, которые поддерживали группу на протяжении десятилетий и были с ней на постоянной основе. И я просто обожаю их, я хочу отдать им должное, а не продолжать жить так, чтобы я не мог исполнять эти песни так, как они должны быть исполнены. Очень трудно петь эти песни, и с каждым годом всё труднее... Есть песни, которые трудно петь, когда ты молод. А мне через месяц исполнится 62 года, и кажется, что каждый год мне приходится от чего-то отказываться, чтобы сохранить статус-кво качества вокала. И я делаю это, и я понимаю и ценю это, но я не хочу быть в положении, в котором я видел других музыкантов, когда я смотрел на них или видел их шоу и думал: "Вот это да, это разочаровывает". У меня нет такого желания. У меня нет потребности в этом. Я не жажду внимания, похвалы или чего-то такого, что заставляет меня делать это сверх того, что я должен делать. Я хочу, чтобы эта группа ушла на вершине с сильными песнями и сильным исполнением, и чтобы это было воспоминанием, а не чем-то меньшим, чем должно быть».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

7 мар 2023
t
timekiller61
Короче-Дино будут нанимать...

просмотров: 216

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом