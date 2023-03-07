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Вокалист FOREIGNER: «Сохранять голос всё сложнее»



Kelly Hansen в рамках недавней беседы вновь прокомментировал решение FOREIGNER уйти на покой:



«Я хочу внести ясность: я очень благодарен всем людям, которые поддерживали группу на протяжении десятилетий и были с ней на постоянной основе. И я просто обожаю их, я хочу отдать им должное, а не продолжать жить так, чтобы я не мог исполнять эти песни так, как они должны быть исполнены. Очень трудно петь эти песни, и с каждым годом всё труднее... Есть песни, которые трудно петь, когда ты молод. А мне через месяц исполнится 62 года, и кажется, что каждый год мне приходится от чего-то отказываться, чтобы сохранить статус-кво качества вокала. И я делаю это, и я понимаю и ценю это, но я не хочу быть в положении, в котором я видел других музыкантов, когда я смотрел на них или видел их шоу и думал: "Вот это да, это разочаровывает". У меня нет такого желания. У меня нет потребности в этом. Я не жажду внимания, похвалы или чего-то такого, что заставляет меня делать это сверх того, что я должен делать. Я хочу, чтобы эта группа ушла на вершине с сильными песнями и сильным исполнением, и чтобы это было воспоминанием, а не чем-то меньшим, чем должно быть».







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