Фрагмент нового DVD FOREIGNER



Фрагмент из нового DVD FOREIGNER "Foreigner - Double Vision: Then And Now", исполнение композиции "Say You Will", доступно ниже. Съёмка выступления проводилась на 24 камеры в формате 4К, релиз доступен на CD+DVD, Blu-ray+CD, лимитированном варианте 2LP+Blu-ray и в цифровом варианте.



Трек-лист:



01. Cold As Ice

02. Head Games

03. Waiting For A Girl Like You

04. Headknocker

05. The Flame Still Burns

06. Urgent

07. Juke Box Hero

08. Feels Like The First Time

09. Double Vision

10. Blue Morning, Blue Day

11. Long, Long Way From Home

12. Dirty White Boy

13. I Want To Know What Love Is

14. Hot Blooded



DVD и Blu-ray:

01. Cold As Ice

02. Head Games

03. Waiting For A Girl Like You

04. Headknocker

05. Say You Will

06. Urgent

07. Starrider

08. Juke Box Hero

09. Feels Like The First Time

10. Double Vision

11. Blue Morning, Blue Day

12. Long, Long Way From Home

13. Dirty White Boy

14. I Want To Know What Love Is

15. Hot Blooded



* Бонусы



16. The Flame Still Burns

17. Fool For You Anyway







