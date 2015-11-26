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Foreigner

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7 окт 2019 : 		 Оригинальные участники FOREIGNER вновь собрались вместе

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11 ноя 2018 : 		 Оригинальные участники FOREIGNER вновь вышли на одну сцену

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Вокалист FOREIGNER: «Писать сейчас альбом уже не имеет смысла»



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Вокалист FOREIGNER Kelly Hansen в недавнем интервью ответил на вопрос о том, работала ли группа над чем-то новым в рамках коронапаузы:

«Я общаюсь с моими товарищами по группе и знаю, что это больше связано с необходимостью творческого выхода. Это действительно так, потому что в наше время писать песни и выпускать пластинки — это невыгодное занятие. Ранее вы говорили о Spotify, о потоковых и онлайн-сервисах, и эти вещи не дают ничего, что даже близко соответствовало бы обеспечению жизни музыканта — для, я бы сказал, 99,9 процента музыкантов в мире. А что касается нас, нам нужно ездить в турне, и мы это любим делать.

Но это свободное время дало нам возможность поработать над новыми вещами. Я только на днях работал над треком. И [бас-гитарист FOREIGNER] Jeff Pilson — чрезвычайно плодовитый автор, музыкант и продюсер, так что он делает много записей в свободное от работы время.

Мне не нужно столько художественного удовлетворения от написания новых мелодий, хотя я действительно черпаю вдохновение, и я его получаю. Однако всё зависит от того, что у музыканта в голове. Но дело не в деньгах, это точно».

FOREIGNER



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