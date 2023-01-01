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Foreigner

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Планы басиста FOREIGNER



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Jeff Pilson рассказал о том, какие у него планы на дальнейшее существование после того, как FOREIGNER отыграют последние шоу прощального турне:

«Одним из моих любимых занятий является продюсирование музыки. И у меня есть несколько проектов — THE END MACHINE, который я делаю вместе с George'ом Lynch'ем. Это наша музыка, оригинальная музыка... Следующая пластинка THE END MACHINE... возможно, выйдет не раньше начала следующего года. Но мы уже сейчас занимаемся её сведением. Она получилась потрясающей, и я очень рад этому. А еще я, возможно, запишу еще одну пластинку BLACK SWAN с ребятами, которые в ней участвуют: Robin McAuley из MCAULAY SHENKER [GROUP] и "Raiding The Rock Vault", Reb Beach из WHITESNAKE и WINGER играет на гитаре, а Matt Starr — барабанщик. Так что проект интересный. Кроме того, у меня есть REVOLUTION SAINTS с участием Deen'a Castronovo из JOURNEY и Joel'а Hoekstra из WHITESNAKE. В общем, у меня много проектов, которые не дадут мне скучать. Кроме того, есть несколько песен FOREIGNER, и я бы хотел, чтобы мы доделали некоторые из них, может быть, когда мы не будем так часто ездить. Таким образом, есть много музыки, которую нужно записать, и таков мой план. Ну и потом, если мне удастся выступить с другими группами, в которых я участвую, это будет здорово. И кто знает? Может быть, и специальное шоу FOREIGNER то тут, то там. Кто знает?»




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