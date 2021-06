сегодня



FOREIGNER дадут 71 концерт



FOREIGNER сообщили о том, что уже через несколько дней открывают турне по США, в рамках которого будет дано 71 выступление:



Jun. 24 - Ottumwa, IA - Bridge View Center



Jun. 25 - Sioux Falls, SD - Washington Pavilion



Jun. 26 - Bismarck, ND - Bismarck Civic Center



Jun. 29 - Casper, WY - Casper Events Center



Jun. 30 - Billings, MT - MetraPark Arena



Jul. 02 - Welch, MN - Treasure Island Great Lawn



Jul. 04 - Fort Bragg, NC - Pope Army Airfield



Jul. 27 - Fresno, CA - Saroyan Theatre



Jul. 28 - Prescott Valley, AZ - Findlay Toyota Center



Jul. 30 - West Valley, UT - Maverick Center



Jul. 31 - Grand Junction, CO - Los Colonias Park Amphitheater



Aug. 01 - Rio Rancho, NM - Rio Rancho Events Center



Aug. 04 - Lubbock, TX - Buddy Holly Hall



Aug. 05 - Enid, OK - Stride Bank Center



Aug. 07 - Park City, KS - Hartman Arena



Aug. 08 - North Little Rock, AR - Simmons Bank Arena



Aug. 10 - West Allis, WI - Wisconsin State Fair



Aug. 11 - Cedar Rapids, IA - McGrath Amphitheatre



Aug. 13 - Arcadia, WI - Ashley For The Arts



Aug. 14 - Interlochen, MI - Kresge Auditorium



Aug. 15 - Peoria, IL - Civic Center Arena



Aug. 17 - Kettering, OH - Fraze Pavilion



Aug. 18 - Nashville, TN - Ryman Auditorium



Aug. 20 - Doswell, VA - AfterHours at Meadow Event Park



Aug. 21 - Selbyville, DE - The Freeman Stage at Bayside



Aug. 23 - Syracuse, NY - New York State Fair



Aug. 25 - Bridgeport, CT - Hartford Healthcare Amphitheatre



Aug. 26 - Webster, MA - Indian Ranch



Aug. 27 - Cohasset, MA - South Shore Music Circus



Aug. 28 - Hyannis, MA - Cape Cod Melody Tent



Sep. 09 - Grand Forks, ND - Alerus Center



Sep. 10 - Rapid City, SD - Rushmore Plaza Civic Center



Sep. 11 - Butte, MT - Civic Center



Sep. 14 - Everett, WA - Angel of the Winds Arena



Sep. 15 - Nampa, ID - Ford Idaho Event Center



Sep. 16 - Airway Heights, WA - Northern Quest Resort & Casino



Sep. 18 - Fort Hall, ID - Fort Hall Casino



Sep. 21 - Bend, OR - Les Schwab Amphitheater



Sep. 22 - Kennewick, WA - Toyota Center



Sep. 26 - Reno, NV - Grand Theatre at Grand Sierra Resort



Sep. 29 - Saratoga, CA - Mountain Winery (orchestral)



Oct. 01 - Los Angeles, CA - Greek Theatre (orchestral)



Oct. 02 - Santa Barbara, CA - Santa Barbara Bowl (orchestral)



Oct. 11 - Detroit, MI - Fox Theatre (orchestral)



Oct. 12 - Youngstown, OH - Foundation Amphitheater (orchestral)



Oct. 13 - Grand Rapids, MI - Van Andel Arena (orchestral)



Oct. 15 - Johnson City, TN - Freedom Hall Civic Center



Oct. 17 - Knoxville, TN - Civic Auditorium



Oct. 18 - Columbus, OH - Palace Theatre



Oct. 19 - Charleston, WV - Municipal Auditorium



Oct. 21 - Reading, PA - Santander Performing Arts Center



Oct. 22 - Wilkes Barre, PA - F.M. Kirby Center



Oct. 23 - Baltimore, MD - MECU Pavilion



Oct. 25 - Providence, RI - Performing Arts Center



Oct. 27 - Port Chester, NY - Capitol Theatre



Oct. 28 - Hampton Beach, NH - Hampton Beach Casino Ballroom



Oct. 29 - New Brunswick, NJ - State Theatre



Oct. 30 - Atlantic City, NJ - Hard Rock Live at Etess Arena



Nov. 04 - Corbin, KY - Corbin Arena



Nov. 05 - Springfield, IL - UIS Sangamon Auditorium



Nov. 06 - Southaven, MS - Landers Center



Nov. 08 - Savannah, GA - John Mercer Theatre



Nov. 09 - Augusta, GA - Bell Auditorium



Nov. 10 - Greenville, SC - Bon Secours Wellness Arena



Nov. 12 - Macon, GA - Macon City Auditorium



Nov. 13 - -Tupelo, MS - Bancorp South Arena



Nov. 14 - Brandon, MS - Brandon Amphitheater



Nov. 16 - Huntsville, AL - Mark C. Smith Concert Hall



Nov. 17 - Birmingham, AL - BJCC Concert Hall



Nov. 19 - Biloxi, MS - IP Casino Resort & Spa



Nov. 20 - Pensacola, FL - Saenger Theater







