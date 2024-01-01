Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новая песня KERRY KING 51
*Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lig... 43
*BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м... 43
*Новое видео MY DYING BRIDE 23
*OZZY OSBOURNE наехал на Йе 20
*Новое видео SONATA ARCTICA 18
*KERRY KING: «Разногласия привели к развалу SLAYER» 17
*KERRY KING: «DAVE LOMBARDO для меня мёртв» 15
*NILE готовы к сведению 14
*BRUCE KULICK: «KISS кончили без уважения к истории!» 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новая песня KERRY KING 51
*Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lig... 43
*BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м... 43
*Новое видео MY DYING BRIDE 23
*OZZY OSBOURNE наехал на Йе 20
[= ||| все новости группы



*

Foreigner

*



13 фев 2024 : 		 Музыканты FOREIGNER о ЗСРнР

27 янв 2024 : 		 Новый релиз FOREIGNER

24 янв 2024 : 		 FOREIGNER могут сыграть и в 2025

26 дек 2023 : 		 JEFF PILSON о подкладках: «Проблема в том, что люди больше не возражают против этого»

11 дек 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER: «Мы изначально говорили о двух годах»

13 ноя 2023 : 		 Басист FOREIGNER: «Тур проходит отлично!»

23 окт 2023 : 		 «Скорее ад замёрзнет, чем FOREIGNER попадут в Зал славы рок-н-ролла»: LOU GRAMM о том, почему группа ещё не там

15 сен 2023 : 		 FOREIGNER собрали более 18 миллионов

12 сен 2023 : 		 FOREIGNER выступили с бывшими

2 сен 2023 : 		 Закончат ли FOREIGNER в Лас-Вегасе?

24 авг 2023 : 		 LOU GRAMM об отсутствии FOREIGNER в Зале славы рок-н-ролла: «Это вендетта»

24 авг 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER: «Если подменять контент, то от артистов ничего не останется»

17 авг 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER о тех, кто никак не может уйти со сцены

8 авг 2023 : 		 Планы басиста FOREIGNER

7 авг 2023 : 		 Почему FOREIGNER должны быть в ЗСРнР

6 авг 2023 : 		 Басист FOREIGNER продолжит играть сидя

30 июл 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER: «Мы не определились с финальным концертом»

27 июл 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER: «Не надо бросать в артистов всякое!»

9 июл 2023 : 		 JEFF PILSON сидя отыграл концерт FOREIGNER

7 июл 2023 : 		 Новая компиляция FOREIGNER

8 июн 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER — о планах после турне

1 июн 2023 : 		 Видео с выступления FOREIGNER

19 май 2023 : 		 FOREIGNER с оркестром

7 май 2023 : 		 JEFF PILSON об обвинениях FOREIGNER в том, что они просто кавер-группа

9 апр 2023 : 		 LOU GRAMM — о FOREIGNER: «Я не понимаю, как они могут гастролировать без оригинального состава и по-прежнему называть себя FOREIGNER»

7 мар 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER: «Сохранять голос всё сложнее»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Музыканты FOREIGNER о ЗСРнР



zoom
Mick Jones: «Я глубоко ценю признание со стороны комитета Зала славы рок-н-ролла. Замечательно, что FOREIGNER все эти годы сохраняли свое присутствие и доносили музыку до наших поклонников. Получение такого известия - это невероятное подтверждение того, чего мы добились за это время. Я знаю, что говорю от имени моих коллег-номинантов FOREIGNER, Lou, Rick, Al, Dennis и семей Ed Gagliardi и Ian McDonald».

Менеджер FOREIGNER и бывший исполнительный вице-президент Atlantic Records Phil Carson добавил: «Под общим руководством John Sykes и под председательством Rick Krim'а в комитете по выдвижению номинантов, Зал славы рок-н-ролла быстро становится более актуальным, инклюзивным и ярким местом. Я очень рад, что комитет выбрал FOREIGNER в качестве номинантов на введение в Зал славы в 2024 году, и вместе с Mick Jones и группой выражаю нашу глубочайшую благодарность за признание роли FOREIGNER во вселенной рок-н-ролла».

Rick Wills (1979-1993): «Мы более чем взволнованы; вот уже более 20 лет мы ждем этого дня. Если честно, мы были расстроены, но старались скрыть это как можно лучше, потому что не хотели показаться грустными людьми. [Смеется] Я имею в виду, что еще можно сделать, кроме того, что мы уже сделали благодаря нашей музыке, и что люди оценили и получили удовольствие? Мы не понимали, почему мы не получили должного признания раньше»

Со сообщению Залы Славы Рок-н-Ролла, группа будет принята в лице музыкантов классического состава: Mick Jones, Lou Gramm, Dennis Elliott, Ed Gagliardi, Al Greenwood, Ian McDonald и Rick Wills.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 137

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом