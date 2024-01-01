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Музыканты FOREIGNER о ЗСРнР



Mick Jones: «Я глубоко ценю признание со стороны комитета Зала славы рок-н-ролла. Замечательно, что FOREIGNER все эти годы сохраняли свое присутствие и доносили музыку до наших поклонников. Получение такого известия - это невероятное подтверждение того, чего мы добились за это время. Я знаю, что говорю от имени моих коллег-номинантов FOREIGNER, Lou, Rick, Al, Dennis и семей Ed Gagliardi и Ian McDonald».



Менеджер FOREIGNER и бывший исполнительный вице-президент Atlantic Records Phil Carson добавил: «Под общим руководством John Sykes и под председательством Rick Krim'а в комитете по выдвижению номинантов, Зал славы рок-н-ролла быстро становится более актуальным, инклюзивным и ярким местом. Я очень рад, что комитет выбрал FOREIGNER в качестве номинантов на введение в Зал славы в 2024 году, и вместе с Mick Jones и группой выражаю нашу глубочайшую благодарность за признание роли FOREIGNER во вселенной рок-н-ролла».



Rick Wills (1979-1993): «Мы более чем взволнованы; вот уже более 20 лет мы ждем этого дня. Если честно, мы были расстроены, но старались скрыть это как можно лучше, потому что не хотели показаться грустными людьми. [Смеется] Я имею в виду, что еще можно сделать, кроме того, что мы уже сделали благодаря нашей музыке, и что люди оценили и получили удовольствие? Мы не понимали, почему мы не получили должного признания раньше»



Со сообщению Залы Славы Рок-н-Ролла, группа будет принята в лице музыкантов классического состава: Mick Jones, Lou Gramm, Dennis Elliott, Ed Gagliardi, Al Greenwood, Ian McDonald и Rick Wills.







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