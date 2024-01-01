сегодня



У гитариста FOREIGNER болезнь Паркинсона



Mick Jones опубликовал следующее сообщение:



«Поклонники наверняка знают, что уже некоторое время я не выступаю на сцене вместе с группой. Несколько лет назад у меня диагностировали болезнь Паркинсона. Я хочу, чтобы все знали, что у меня все в порядке. Однако мне всегда нравилось показывать себя с лучшей стороны, выступая на сцене, и, к сожалению, сейчас это немного затруднительно. Я по-прежнему очень активно участвую в работе FOREIGNER и остаюсь на заднем плане.



Болезнь Паркинсона — это ежедневная борьба; главное - упорствовать и напоминать себе о том, какую замечательную карьеру я сделал в музыке.



Я благодарю всех поклонников, которые поддерживали FOREIGNER на протяжении многих лет и продолжают посещать наши концерты — я хочу, чтобы вы знали, что я ценю вашу поддержку; она всегда очень много значит для меня, но особенно в этот момент моей жизни!»











+0 -0



просмотров: 147

