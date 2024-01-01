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*SLAYER вернулись! 53
*Вокалист DISTURBED: «Когда вы прижимаете дикое животное к ст... 36
*Музыканты CHILDREN OF BODOM: «Алекси был так плох, что у наш... 23
*AMORPHIS начнут запись в конце года 20
*GENE SIMMONS, DAVID DRAIMAN и другие просят вернуть Израиль ... 18
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Foreigner

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11 дек 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER: «Мы изначально говорили о двух годах»

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23 окт 2023 : 		 «Скорее ад замёрзнет, чем FOREIGNER попадут в Зал славы рок-н-ролла»: LOU GRAMM о том, почему группа ещё не там

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2 сен 2023 : 		 Закончат ли FOREIGNER в Лас-Вегасе?

24 авг 2023 : 		 LOU GRAMM об отсутствии FOREIGNER в Зале славы рок-н-ролла: «Это вендетта»

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17 авг 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER о тех, кто никак не может уйти со сцены

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7 авг 2023 : 		 Почему FOREIGNER должны быть в ЗСРнР

6 авг 2023 : 		 Басист FOREIGNER продолжит играть сидя

30 июл 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER: «Мы не определились с финальным концертом»

27 июл 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER: «Не надо бросать в артистов всякое!»

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7 июл 2023 : 		 Новая компиляция FOREIGNER

8 июн 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER — о планах после турне

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У гитариста FOREIGNER болезнь Паркинсона



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Mick Jones опубликовал следующее сообщение:

«Поклонники наверняка знают, что уже некоторое время я не выступаю на сцене вместе с группой. Несколько лет назад у меня диагностировали болезнь Паркинсона. Я хочу, чтобы все знали, что у меня все в порядке. Однако мне всегда нравилось показывать себя с лучшей стороны, выступая на сцене, и, к сожалению, сейчас это немного затруднительно. Я по-прежнему очень активно участвую в работе FOREIGNER и остаюсь на заднем плане.

Болезнь Паркинсона — это ежедневная борьба; главное - упорствовать и напоминать себе о том, какую замечательную карьеру я сделал в музыке.

Я благодарю всех поклонников, которые поддерживали FOREIGNER на протяжении многих лет и продолжают посещать наши концерты — я хочу, чтобы вы знали, что я ценю вашу поддержку; она всегда очень много значит для меня, но особенно в этот момент моей жизни!»






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