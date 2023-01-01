сегодня



Басист FOREIGNER продолжит играть сидя



Jeff Pilson ответил на вопрос, какие ощущения он испытывает от того, что ему приходится играть сидя на концертах FOREIGNER:



«Ну, это сложная ситуация. Наверное, самое сложное... То есть, да, мне больно. Когда я на сцене, это, в общем-то, не так страшно, потому что я сижу, но когда я стою и хожу, мне все равно больно. Так что с этим проблемы. Но на самом деле проблема носит психологический характер, потому что я очень хочу играть рок [смеется], а мне приходится сидеть на стуле — и, слава Богу, у нас есть замечательная группа, и я могу просто сидеть и играть с Chris [Frazier], нашим барабанщиком, и это замечательно. Но исполнитель во мне просто умирает, потому что я хочу выйти на сцену и зажечь. А у нас такие прекрасные декорации. У нас отличная постановка и все такое. Я так хочу быть частью этого, но не могу, и это расстраивает. Но я также вижу шоу с высоты птичьего полета, вижу, что происходит, и вроде как не испытываю никакой досады. Так что всё здорово. Много всего происходит. Шоу было великолепным. Аудитория была фантастической. Мы выступаем с акустической частью шоу, что меня очень радует. Так что, как бы ни было сложно из-за спины — и похоже, что я, скорее всего, так и останусь на стуле до операции - это печально, но, по крайней мере, у меня есть отличная группа, с которой я играю, и отличные концерты, которые я провожу, и когда я нахожусь там, я получаю удовольствие от своей жизни. Вот что действительно важно».







+0 -0



просмотров: 275

