30 июл 2023



Вокалист FOREIGNER: «Мы не определились с финальным концертом»



Kelly Hansen в интервью 100 FM The Pike ответил на вопрос, решила ли группа, где и когда отыграет последнее выступление:



«Мы только начинаем прикидывать, как это может быть. И послушайте, на меня оказывают давление из самых разных областей, чтобы я продолжал заниматься этой деятельностью. И я не представляю, что буду продолжать заниматься этим. Так что мы сейчас рассматриваем... Потому что когда ты такая группа, как FOREIGNER, ты бронируешь концерты на год вперед. Так что мы глубоко погрузились в 2024 год. Но мы еще не решили, где будет последнее шоу».







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