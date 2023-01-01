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*Барабанщик IRON MAIDEN показал свой инструмент 25
*Гитарист JUDAS PRIEST выбрал своего рок-бога 13
*На вокалиста RAMMSTEIN катят бочку 13
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Foreigner

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|||| 8 июн 2023

Вокалист FOREIGNER — о планах после турне



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В рамках беседы с "Monica Pearson One On One" вокалист FOREIGNER Kelly Hansen рассказал о том, какие у него планы на жизнь после окончания финального тура:

«Мне нужно многое сделать, прежде чем я доберусь до этого пункта; у меня много концертов, которые я должен провести, у меня много дел, которые я должен сделать. Но я хочу вместе с моей женой и моей семьёй понять, какой будет наша следующая глава, и найти ответы на эти вопросы. Потому что я был в разъездах почти 20 лет, девять месяцев в году вдали от дома, так что шансов спланировать следующее занятие было не так много. Но я хочу проводить больше времени, живя своей жизнью.

В разъездах есть разные типы людей. Есть те, кто любят туры, которые, похоже, именно благодаря гастролям и существуют, им нужно быть в разъездах, заниматься подобным; это делает их мир полноценным. А у меня есть другие увлечения, другие занятия, которые я люблю. И я хочу жить и убедиться, что я делаю это мудро, даю себе время и не жду слишком многого, когда всё становится слишком сложным».

Что касается того, чем он любит заниматься, помимо кулинарии, он ответил:

«Я любитель мотоциклов, и мне нравится работать над ними, старыми автомобилями и тому подобными вещами. И мне нравится чувствовать гордость от владения домом; я люблю чинить вещи по дому и что-то делать. Так что мне нравится заниматься такой работой. Но у меня всегда не хватает времени на всё это. И я очень не люблю платить кому-то другому за эту работу. [Смеётся]».




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