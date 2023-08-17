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Foreigner

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8 авг 2023 : 		 Планы басиста FOREIGNER

7 авг 2023 : 		 Почему FOREIGNER должны быть в ЗСРнР

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27 окт 2022 : 		 LOU GRAMM — о вокалисте FOREIGNER

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23 май 2022 : 		 LOU GRAMM заявил, что он ничего не получил за песню FOREIGNER из-за жадности MICK'a JONES'a

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Вокалист FOREIGNER о тех, кто никак не может уйти со сцены



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Kelly Hansen перед исполнением классического хита "Hot Blooded" обратился к публике на концерте в Остине:

«Как многие из вас, наверное, знают, это наш прощальный тур... Это не слишком простое решение.

Я хочу, чтобы вы кое-что поняли с точки зрения искусства, и я не думаю, что многие люди говорят об этом, но мы все знаем, что есть группы, которые путешествуют, выступают, берут ваши деньги и не дают вам настоящего живого выступления. Что бы вы ни говорили обо мне или о нас, мы, мать вашу, настоящие. И трудно исполнять этот прекрасный каталог песен, когда тебе 30. А мне 62. И мы решили, что дадим вам всё, что можем, и выложимся по полной на каждом концерте до самого конца — потому что эти песни заслуживают этого, и вы заслуживаете этого. Всё, что меньше, — это как если бы кто-то сказал: "Да пошли вы на хрен, что поддерживали меня на протяжении десятилетий". Так что если вы видите кого-то, кто так поступает, скажите ему, чтобы он шел на йуг. Послушайте, если у вас больше нет этого, значит, у вас этого нет, ясно? Просто смиритесь с этим и живите дальше!»




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17 авг 2023
Red One
раньше журналисты делали интервью с музыкантами и красиво/интересно всё редактировали, сейчас интервью музыкантов - это какой-то словесный понос.

просмотров: 340

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