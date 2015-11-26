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Foreigner

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20 май 2021 : 		 THOM GIMBEL ушёл из FOREIGNER

31 мар 2021 : 		 Басист FOREIGNER: «Наши песни более известны, чем сама группа»

24 мар 2021 : 		 FOREIGNER работают над новым материалом

19 мар 2021 : 		 THOM GIMBEL уходит из FOREIGNER

2 мар 2021 : 		 Басист FOREIGNER не понимает тех, кто не носит масок

15 янв 2021 : 		 Басист FOREIGNER — о запрете Трампа в социальных сетях

7 янв 2021 : 		 Jeff Pilson — о том, почему FOREIGNER еще не в Зале Славы Рок-н-Ролла

25 дек 2020 : 		 Вокалист FOREIGNER: «Писать сейчас альбом уже не имеет смысла»

19 дек 2020 : 		 FOREIGNER выступят на фестивале

27 ноя 2020 : 		 Вокалист FOREIGNER продаёт штаны. П...!

29 окт 2020 : 		 FOREIGNER опубликовали видео с призывом проголосовать на выборах

2 сен 2020 : 		 Фрагмент нового DVD FOREIGNER

30 авг 2020 : 		 Фрагмент нового DVD FOREIGNER

25 авг 2020 : 		 Фрагмент нового DVD FOREIGNER

21 авг 2020 : 		 Фрагмент нового DVD FOREIGNER

26 май 2020 : 		 Новое видео FOREIGNER

19 май 2020 : 		 Летний тур FOREIGNER, KANSAS и EUROPE отменен

22 апр 2020 : 		 Клавишник FOREIGNER записал новый трек

28 фев 2020 : 		 Гитарист FOREIGNER рассказал о том, что играл на разогреве THE BEATLES

22 фев 2020 : 		 Акустика от FOREIGNER

2 фев 2020 : 		 FOREIGNER на арфах

8 ноя 2019 : 		 Фрагмент нового DVD FOREIGNER

21 окт 2019 : 		 Фрагмент нового DVD FOREIGNER

7 окт 2019 : 		 Оригинальные участники FOREIGNER вновь собрались вместе

24 фев 2019 : 		 Фрагмент нового DVD FOREIGNER

9 фев 2019 : 		 Фрагмент нового DVD FOREIGNER
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|||| сегодня

THOM GIMBEL ушёл из FOREIGNER



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THOM GIMBEL официально объявил о своём уходе из FOREIGNER:

«Сегодня я хотел бы поделиться со всеми, что почти через 30 лет работы в FOREIGNER я решил, что пришло время окончательно прекратить гастроли и попытаться остепениться.

Я глубоко, бесконечно благодарен Mick'у, Lou и Kelly и всей невероятной семье FOREIGNER в прошлом и настоящем.

Моя искренняя благодарность всем, кто участвовал в этом процессе, особенно нашим поклонникам — за то, что зажигали, не оставались в стороне и были с нами все эти годы! Я буду скучать по вам. Но я надеюсь увидеть вас когда-нибудь где-нибудь. Возможно, на турнире по гольфу для сбора средств или на концерте FOREIGNER, где, надеюсь, я буду иногда выступать вместе с группой, в которую теперь входит наш старый друг, феноменальный талант Luis Carlos Maldonado. Он присоединился к семье FOREIGNER, и это звучит просто потрясающе!

Живые концерты снова возобновились. Mick, Kelly и FOREIGNER, как всегда, зажигают по полной. Надеюсь, у вас будет шанс заценить их и насладиться потрясающей, нестареющей музыкой FOREIGNER.

С глубочайшей, сердечной благодарностью и любовью, Tom Gimbel!»

FOREIGNER



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