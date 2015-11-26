сегодня



THOM GIMBEL ушёл из FOREIGNER



THOM GIMBEL официально объявил о своём уходе из FOREIGNER:



«Сегодня я хотел бы поделиться со всеми, что почти через 30 лет работы в FOREIGNER я решил, что пришло время окончательно прекратить гастроли и попытаться остепениться.



Я глубоко, бесконечно благодарен Mick'у, Lou и Kelly и всей невероятной семье FOREIGNER в прошлом и настоящем.



Моя искренняя благодарность всем, кто участвовал в этом процессе, особенно нашим поклонникам — за то, что зажигали, не оставались в стороне и были с нами все эти годы! Я буду скучать по вам. Но я надеюсь увидеть вас когда-нибудь где-нибудь. Возможно, на турнире по гольфу для сбора средств или на концерте FOREIGNER, где, надеюсь, я буду иногда выступать вместе с группой, в которую теперь входит наш старый друг, феноменальный талант Luis Carlos Maldonado. Он присоединился к семье FOREIGNER, и это звучит просто потрясающе!



Живые концерты снова возобновились. Mick, Kelly и FOREIGNER, как всегда, зажигают по полной. Надеюсь, у вас будет шанс заценить их и насладиться потрясающей, нестареющей музыкой FOREIGNER.



С глубочайшей, сердечной благодарностью и любовью, Tom Gimbel!»







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