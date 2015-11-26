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THOM GIMBEL уходит из FOREIGNER



THOM GIMBEL собирается покинуть состав FOREIGNER — об этом сообщил Jeff Pilson. В рамках недавнего интервью был поднят вопрос о том, что группа порой играет без единого оригинального участника:



«Ну все дело в музыке, особенно когда дело касается FOREIGNER. FOREIGNER никогда не была группой в понимании этого слова и сейчас это работает нам на пользу когда можно давать концерты — мы можем играть без Mick'a — потому что музыка сильна сама по себе и акцент больше на нее чем на личности. И я считаю, что это круто».



На вопрос о том, становится ли Gimbel самым старым участником коллектива, Jeff ответил:



«Не считая Mick'a — да. Но Mick не играл с нами все концерты, так что когда его нет, Thom да, самый старый. Однако он собирается уходить. Он готов в какой-то момент прекратить туровую активность, так что после его ухода видимо я стану самым старым участником команды».







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