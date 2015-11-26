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Foreigner

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THOM GIMBEL уходит из FOREIGNER



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THOM GIMBEL собирается покинуть состав FOREIGNER — об этом сообщил Jeff Pilson. В рамках недавнего интервью был поднят вопрос о том, что группа порой играет без единого оригинального участника:

«Ну все дело в музыке, особенно когда дело касается FOREIGNER. FOREIGNER никогда не была группой в понимании этого слова и сейчас это работает нам на пользу когда можно давать концерты — мы можем играть без Mick'a — потому что музыка сильна сама по себе и акцент больше на нее чем на личности. И я считаю, что это круто».

На вопрос о том, становится ли Gimbel самым старым участником коллектива, Jeff ответил:

«Не считая Mick'a — да. Но Mick не играл с нами все концерты, так что когда его нет, Thom да, самый старый. Однако он собирается уходить. Он готов в какой-то момент прекратить туровую активность, так что после его ухода видимо я стану самым старым участником команды».

FOREIGNER's THOM GIMBEL To Leave Band After Nearly Three Decades





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КомментарииСкрыть/показать 5 )

AlexTronenko


19 мар 2021, 15:05		надоело играть один и теже 12-15 песен уже 30 лет? )

НELLECTOR


19 мар 2021, 15:15		Да ладно!
40 лет.

olly71


19 мар 2021, 15:27		Иглз как то играют одно и тоже 50 лет и не парятся .

AlexTronenko


19 мар 2021, 15:31		---Да ладно!40 лет.

Имел ввиду самого Тома Гимбела, он же в группе с начала 90-х )

А Иглз круто играют, пару лет назад я в Кельн на их концерт ездил, 2,5 часа старики отыграли. Джо Уолш конечно монстр, в живую он открылся для меня вообще по другому

Flashback


19 мар 2021, 16:01		Горе какой, нужно в утешение выпустить ещё пару концертиков.


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