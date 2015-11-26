Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Позовёт ли лидер ACCEPT бывших? 51
*Видео с текстом от LAKE OF TEARS 31
*NAPALM RECORDS прикупили SPV 27
*Лидер ACCEPT: «У нас хоть не такое тупое название, как у DEF... 26
*Новый сингл HELLOWEEN выйдет весной 25
[= ||| все новости группы



*

Foreigner

*



19 дек 2020 : 		 FOREIGNER выступят на фестивале

27 ноя 2020 : 		 Вокалист FOREIGNER продаёт штаны. П...!

29 окт 2020 : 		 FOREIGNER опубликовали видео с призывом проголосовать на выборах

2 сен 2020 : 		 Фрагмент нового DVD FOREIGNER

30 авг 2020 : 		 Фрагмент нового DVD FOREIGNER

25 авг 2020 : 		 Фрагмент нового DVD FOREIGNER

21 авг 2020 : 		 Фрагмент нового DVD FOREIGNER

26 май 2020 : 		 Новое видео FOREIGNER

19 май 2020 : 		 Летний тур FOREIGNER, KANSAS и EUROPE отменен

22 апр 2020 : 		 Клавишник FOREIGNER записал новый трек

28 фев 2020 : 		 Гитарист FOREIGNER рассказал о том, что играл на разогреве THE BEATLES

22 фев 2020 : 		 Акустика от FOREIGNER

2 фев 2020 : 		 FOREIGNER на арфах

8 ноя 2019 : 		 Фрагмент нового DVD FOREIGNER

21 окт 2019 : 		 Фрагмент нового DVD FOREIGNER

7 окт 2019 : 		 Оригинальные участники FOREIGNER вновь собрались вместе

24 фев 2019 : 		 Фрагмент нового DVD FOREIGNER

9 фев 2019 : 		 Фрагмент нового DVD FOREIGNER

30 янв 2019 : 		 Концертный релиз FOREIGNER выйдет весной

2 дек 2018 : 		 Оригинальные участники FOREIGNER вновь вышли на одну сцену

26 ноя 2018 : 		 Мюзикл по песням FOREIGNER представят в Торонто

13 ноя 2018 : 		 LOU GRAMM о нынешнем составе FOREIGNER

11 ноя 2018 : 		 Оригинальные участники FOREIGNER вновь вышли на одну сцену

7 авг 2018 : 		 FOREIGNER выступили с хором студентов

4 авг 2018 : 		 JASON BONHAM присоединился на сцене к FOREIGNER

27 июн 2018 : 		 Все участники FOREIGNER соберутся вместе
Показать далее
| - |

|||| сегодня

FOREIGNER выступят на фестивале



*
zoom
*
* *
FOREIGNER примут участие в Frontyard Festival, Dr. Phillips Center, Orlando, Florida, который пройдет 23 и 24 марта.

«Мы очень рады возможности снова выступить вживую, потому что нам и нашим поклонникам очень не хватает этого ощущения», — говорит вокалист FOREIGNER Kelly Hansen. «Мы видели, как команда Dr. Phillips Center заботилась о здоровье своих слушателей и новаторских социально дистанционных концертах и поэтому мы выбрали его в качестве своего первого шоу 2021 года. Нигде в стране нет ничего подобного. Мы так рады безопасному общению с нашими фанатами и не можем дождаться, когда снова сыграем вживую на Frontyard Festival!»

FOREIGNER To Play First Socially Distant Music Festival In U.S.



Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 208

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом