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FOREIGNER выступят на фестивале



FOREIGNER примут участие в Frontyard Festival, Dr. Phillips Center, Orlando, Florida, который пройдет 23 и 24 марта.



«Мы очень рады возможности снова выступить вживую, потому что нам и нашим поклонникам очень не хватает этого ощущения», — говорит вокалист FOREIGNER Kelly Hansen. «Мы видели, как команда Dr. Phillips Center заботилась о здоровье своих слушателей и новаторских социально дистанционных концертах и поэтому мы выбрали его в качестве своего первого шоу 2021 года. Нигде в стране нет ничего подобного. Мы так рады безопасному общению с нашими фанатами и не можем дождаться, когда снова сыграем вживую на Frontyard Festival!»







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