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Foreigner

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LOU GRAMM — о нынешнем вокалисте FOREIGNER



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В новом интервью Джону Бодину с RockHistoryMusic.com оригинальный вокалист FOREIGNER Lou Gramm ответил на вопрос о том, что он думает о нынешнем фронтмене Kelly Hansen'e, который работает в группе уже почти два десятилетия:

«Kelly неплохо справляется. Он хороший певец. Но я думаю, что Mick [Jones, гитарист-основатель и лидер FOREIGNER] сказал Kelly, когда тот только пришёл в группу, что он должен учиться у меня, потому что он поёт эти песни с теми же музыкальными элементами, вокальными фишками и импровизацией, что и я. Он подражает мне. Его голос не похож на мой, но он поёт песни так, как пел бы их я.
Некоторые люди говорят: "Прими это как комплимент, Lou". Я не воспринимаю это как комплимент. Если ты певец в такой известной группе, используй свой голос и свой стиль. Не пытайся кому-то подражать.

Я считаю, что он не должен петь песни так же, как я. Может быть, он может спеть пару похожих партий. Но пусть проявится его собственное влияние — покажите фанатам, что теперь он новый певец, а не я».

На вопрос о том, каково было делить сцену с Hansen'ом и другими участниками нынешнего и оригинального состава FOREIGNER в 2017 и 2018 годах в честь 40-летия группы, Lou ответил:

«Всё было хорошо. Kelly скакал как заведённый. Он не мог ни стоять, ни сидеть на месте. После окончания песни я даже не мог вымолвить ни слова, чтобы поблагодарить зрителей или сказать им, что я рад участвовать в этом мероприятии. В конце песни не проходило и четверти секунды, как он уже начинал говорить с аудиторией... Я подумал что-то вроде: "Боже, не мог бы ты замолкнуть на минутку?"»

На вопрос о том, «всё ли кончено» для него и FOREIGNER, Lou ответил:

«Думаю, да. Я не хочу быть частью этой группы. Иэн [МакДональд, гитара] скончался, и Эд Гальярди [бас] скончался, хотя он и не участвовал в воссоединении. Двух оригинальных участников шестёрки больше нет. И у Mick'a очень слабое здоровье. Когда играет новый состав FOREIGNER, я слышал, что он выходит на одну песню, а потом машет рукой и уходит со сцены. В недавнем прошлом он играл всю последнюю половину сета. Но потом он снова попал в больницу на несколько недель. У него были проблемы с сердцем, и он очень долго и утомительно восстанавливался. И я слышал, что теперь он выходит только на одну песню. Большую часть времени в группе нет оригинальных участников FOREIGNER».




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