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Басист FOREIGNER: «Авторские отчисления за потоковое воспроизведение просто смехотворны»



В новом интервью подкасту "Arroe Collins View From The Writing Instrument" бывший участник DOKKEN и нынешний басист FOREIGNER Jeff Pilson высказал свои мысли по поводу стриминга:



«Потоковое вещание заставляет нас как следует задуматься, потому что люди слушают музыку в основном через потоковые сервисы.



И это создаёт сложности для артиста, потому что авторские отчисления за потоковое воспроизведение просто смехотворны. Так что нам приходится стараться изо всех сил. Мы по-прежнему продаём физические диски, и это хорошо. Наша аудитория всё ещё покупает физические диски, чтобы увидеть обложку альбома и всё остальное, но это становится всё более редким явлением. Так что потоковое вещание становится важным фактором, потому что доходы от него гораздо ниже.



Я думаю, что в один прекрасный день музыкантам придётся поступить так же, как актёрам и авторам в Голливуде, — устроить забастовку или что-то в этом роде, чтобы пересмотреть размер доходов от потокового вещания, потому что он чрезвычайно низкий. А ещё он непостоянен. Очень скоро люди не смогут зарабатывать на жизнь музыкой, и это будет опасно. Тогда музыкальные стандарты сильно упадут, а мы категорически не хотим этого допустить».



Во время беседы Pilson также раскритиковал метод использования искусственного интеллекта для сочинения музыки:



«К сожалению, сейчас компьютеры могут сочинять музыку, и это безумие. Но это ещё одна важная причина, по которой нужно пересматривать условия, потому что сейчас, вероятно, без работы останутся многие люди, которые пишут фоновую музыку и тому подобные вещи, потому что теперь компьютер может это сделать. Так почему бы и нет? И это опасно».



В течение многих лет Spotify критиковали за мизерные выплаты музыкантам и авторам песен, а некоторые утверждали, что сервис предоставляет артистам крупных лейблов незаслуженное преимущество за счёт размещения в плейлистах и других рекламных возможностей.







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