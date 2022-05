23 май 2022



LOU GRAMM заявил, что он ничего не получил за песню FOREIGNER из-за жадности MICK'a JONES'a



Бывший вокалист FOREIGNER Lou Gramm заявил, что «жадность» стала причиной того, что он не был указан в качестве одного из авторов песни "I Want To Know What Love Is", ставшей хитом группы. Эта пауэр-баллада, авторство которой приписывается исключительно гитаристу-основателю FOREIGNER Mick'уJones'у, была выпущена в ноябре 1984 года в качестве главного сингла из пятого альбома группы — "Agent Provocateur".



Gramm рассказал о своём участии в работе над "I Want To Know What Love Is" и другим хитом FOREIGNER 1981 года "Waiting For A Girl Like You":



«Я помогал сочинять их как соавтор, хотя по поводу "I Want To Know What Love Is" не было сказано, что я тоже принимал участие в её создании.



Мне всегда нравилось сочинять мелодии и тексты. Мне также нравилось работать над аранжировками и всем остальным. А Mick был мастером аранжировок. Так что мы создали обе эти песни вместе, и я очень горжусь ими.



После записи альбома мы с Mick'ом садились за стол, просматривали список песен, и он говорил: "Как ты думаешь, сколько тебе причитается за эту песню?" А я отвечал: "Думаю, в эту песню я внёс довольно большой вклад. Я бы попросил около 40 процентов". И он говорил: "Это нормально". И было много песен, таких как "Hot Blooded" и тому подобных, которые были сделаны в соавторстве 50 на 50. И "Waiting For A Girl" — он действительно написал большую часть этой песни, но и у меня была солидная часть. Я думаю, это было где-то 65 на 30, а потом Иэн МакДональд тоже немного поучаствовал. Меня это вполне устраивало.



Но "I Want To Know What Love Is" мы делали вдвоём... Дом Mick'a находился примерно в 15 минутах езды от моего дома. Я приезжал к нему домой, и мы работали над этой песней. Были моменты, когда это было просто волшебно, а потом мы спотыкались о какой-то творческий момент, и не могли перейти к следующей точке. Так что нам пришлось отложить песню на пару недель и вернуться к ней снова позже. Я ощущал, что мы неплохо потрудились, чтобы сделать эту песню такой, какая она получилась. И в конце работы над альбомом, когда пришло время решать, какими должны быть проценты, я написал, какими они должны быть, а он написал свою версию. Думаю, я написал 65 на 35: 35 для меня, 65 для него. И я развернул маленький клочок бумаги, на котором была его записка о том, что он считает справедливыми процентами, и там было написано 95 на 5. Я был так ошеломлён и раздавлен, что он решил, что я почти ничего не внёс в эту песню.



И вот ещё одна деталь. Mick работал с хором в одной студии, пока мы записывали эту песню. Я был в другой студии со звукоинженером и записывал вокальные партии. Я делал их сам — я придумал импровизационные элементы, я создал все эмоциональные нюансы и прочее. И обычно, когда я записывал вокал для песни, особенно для такой потенциально важной, как эта, он был в пультовой, комментируя каждую строчку: "Это могло быть лучше", "Ты мог бы сделать вот так", "Ты мог бы сделать это". Я сделал всё сам, пока он работал с хором. И в итоге это оказался ведущий вокал. Я не помню, чтобы он сказал: "Хорошая работа, Lou". Но это был основная вокальная партия. Я думал, что это было довольно серьёзное достижение для меня, а его принизили до уровня пяти процентов. Это вбило клин в наши отношения, что стало началом конца.



После записи мы обсуждали, кто сколько вложил в песню, и каким должны быть проценты. И по большей части мы всегда оставались в пределах 5–10 процентов и сглаживали это. Я сказал 65 на 35: 65 — ему, 35 — мне, и после этого он ответил 95 на 5? Я должен был получить 25 процентов только за вокал. Я бы назвал это жадностью. Это была потрясающая песня. Мы все знали, что она станет популярной. Это был его шанс вытереть об меня ноги. И знаете, что я сказал ему после того, как увидел предложенную им долю 95 на 5? Я сказал: "Пять, Mick? Просто оставь всё себе". И он так и сделал. Он не сказал: "Нет. Пожалуйста, давай обсудим". Я сказал: "Пять процентов для меня после всей работы, которую я провёл над песней? Ты должен оставить всё себе". И он ничего не сказал. Он просто оставил всё себе. И вы знаете, сколько миллионов принесла эта песня? За эти годы её перепели, по крайней мере, три или четыре артиста, которые попали на первое место с этой песней».







