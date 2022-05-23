Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новая песня AVANTASIA 16
*Гитарист EXODUS: «Почти год не беру в рот крепкого и играю к... 14
*Новое видео GRAVE DIGGER 10
*Новое видео ARCH ENEMY 8
*На новом альбоме SOULFLY будет 10-минутный эпик 8
*Видео с текстом от SEPTICFLESH 7
*DEEP PURPLE выступили с новым гитаристом 6
*Кавер-версия KORN от GINA AND THE EASTERN BLOCK 6
*Обложка и трек-лист нового альбома BLIND GUARDIAN 6
*UDO DIRKSCHNEIDER — о своём образе 6
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новая песня AVANTASIA 16
*Гитарист EXODUS: «Почти год не беру в рот крепкого и играю к... 14
*Новое видео GRAVE DIGGER 10
*Новое видео ARCH ENEMY 8
*На новом альбоме SOULFLY будет 10-минутный эпик 8
[= ||| все новости группы



*

Foreigner

*



23 май 2022 : 		 LOU GRAMM заявил, что он ничего не получил за песню FOREIGNER из-за жадности MICK'a JONES'a

1 май 2022 : 		 Концертный релиз FOREIGNER выйдет весной

3 мар 2022 : 		 Басист FOREIGNER: «Если не хотите идти на концерты из-за KID ROCK, сначала послушайте его»

15 фев 2022 : 		 Лидер FOREIGNER почтил память Иэна Макдональда

30 ноя 2021 : 		 FOREIGNER выступили на параде

26 авг 2021 : 		 Вокалист FOREIGNER — о турах в пандемию

22 июл 2021 : 		 Бывший вокалист FOREIGNER считает, что гитарист несправедливо с ним обошёлся

22 июн 2021 : 		 FOREIGNER дадут 71 концерт

21 май 2021 : 		 FOREIGNER отыграли с новым гитаристом

20 май 2021 : 		 THOM GIMBEL ушёл из FOREIGNER

31 мар 2021 : 		 Басист FOREIGNER: «Наши песни более известны, чем сама группа»

24 мар 2021 : 		 FOREIGNER работают над новым материалом

19 мар 2021 : 		 THOM GIMBEL уходит из FOREIGNER

2 мар 2021 : 		 Басист FOREIGNER не понимает тех, кто не носит масок

15 янв 2021 : 		 Басист FOREIGNER — о запрете Трампа в социальных сетях

7 янв 2021 : 		 Jeff Pilson — о том, почему FOREIGNER еще не в Зале Славы Рок-н-Ролла

25 дек 2020 : 		 Вокалист FOREIGNER: «Писать сейчас альбом уже не имеет смысла»

19 дек 2020 : 		 FOREIGNER выступят на фестивале

27 ноя 2020 : 		 Вокалист FOREIGNER продаёт штаны. П...!

29 окт 2020 : 		 FOREIGNER опубликовали видео с призывом проголосовать на выборах

2 сен 2020 : 		 Фрагмент нового DVD FOREIGNER

30 авг 2020 : 		 Фрагмент нового DVD FOREIGNER

25 авг 2020 : 		 Фрагмент нового DVD FOREIGNER

21 авг 2020 : 		 Фрагмент нового DVD FOREIGNER

26 май 2020 : 		 Новое видео FOREIGNER

19 май 2020 : 		 Летний тур FOREIGNER, KANSAS и EUROPE отменен
Показать далее
| - |

|||| 23 май 2022

LOU GRAMM заявил, что он ничего не получил за песню FOREIGNER из-за жадности MICK'a JONES'a



zoom
Бывший вокалист FOREIGNER Lou Gramm заявил, что «жадность» стала причиной того, что он не был указан в качестве одного из авторов песни "I Want To Know What Love Is", ставшей хитом группы. Эта пауэр-баллада, авторство которой приписывается исключительно гитаристу-основателю FOREIGNER Mick'уJones'у, была выпущена в ноябре 1984 года в качестве главного сингла из пятого альбома группы — "Agent Provocateur".

Gramm рассказал о своём участии в работе над "I Want To Know What Love Is" и другим хитом FOREIGNER 1981 года "Waiting For A Girl Like You":

«Я помогал сочинять их как соавтор, хотя по поводу "I Want To Know What Love Is" не было сказано, что я тоже принимал участие в её создании.

Мне всегда нравилось сочинять мелодии и тексты. Мне также нравилось работать над аранжировками и всем остальным. А Mick был мастером аранжировок. Так что мы создали обе эти песни вместе, и я очень горжусь ими.

После записи альбома мы с Mick'ом садились за стол, просматривали список песен, и он говорил: "Как ты думаешь, сколько тебе причитается за эту песню?" А я отвечал: "Думаю, в эту песню я внёс довольно большой вклад. Я бы попросил около 40 процентов". И он говорил: "Это нормально". И было много песен, таких как "Hot Blooded" и тому подобных, которые были сделаны в соавторстве 50 на 50. И "Waiting For A Girl" — он действительно написал большую часть этой песни, но и у меня была солидная часть. Я думаю, это было где-то 65 на 30, а потом Иэн МакДональд тоже немного поучаствовал. Меня это вполне устраивало.

Но "I Want To Know What Love Is" мы делали вдвоём... Дом Mick'a находился примерно в 15 минутах езды от моего дома. Я приезжал к нему домой, и мы работали над этой песней. Были моменты, когда это было просто волшебно, а потом мы спотыкались о какой-то творческий момент, и не могли перейти к следующей точке. Так что нам пришлось отложить песню на пару недель и вернуться к ней снова позже. Я ощущал, что мы неплохо потрудились, чтобы сделать эту песню такой, какая она получилась. И в конце работы над альбомом, когда пришло время решать, какими должны быть проценты, я написал, какими они должны быть, а он написал свою версию. Думаю, я написал 65 на 35: 35 для меня, 65 для него. И я развернул маленький клочок бумаги, на котором была его записка о том, что он считает справедливыми процентами, и там было написано 95 на 5. Я был так ошеломлён и раздавлен, что он решил, что я почти ничего не внёс в эту песню.

И вот ещё одна деталь. Mick работал с хором в одной студии, пока мы записывали эту песню. Я был в другой студии со звукоинженером и записывал вокальные партии. Я делал их сам — я придумал импровизационные элементы, я создал все эмоциональные нюансы и прочее. И обычно, когда я записывал вокал для песни, особенно для такой потенциально важной, как эта, он был в пультовой, комментируя каждую строчку: "Это могло быть лучше", "Ты мог бы сделать вот так", "Ты мог бы сделать это". Я сделал всё сам, пока он работал с хором. И в итоге это оказался ведущий вокал. Я не помню, чтобы он сказал: "Хорошая работа, Lou". Но это был основная вокальная партия. Я думал, что это было довольно серьёзное достижение для меня, а его принизили до уровня пяти процентов. Это вбило клин в наши отношения, что стало началом конца.

После записи мы обсуждали, кто сколько вложил в песню, и каким должны быть проценты. И по большей части мы всегда оставались в пределах 5–10 процентов и сглаживали это. Я сказал 65 на 35: 65 — ему, 35 — мне, и после этого он ответил 95 на 5? Я должен был получить 25 процентов только за вокал. Я бы назвал это жадностью. Это была потрясающая песня. Мы все знали, что она станет популярной. Это был его шанс вытереть об меня ноги. И знаете, что я сказал ему после того, как увидел предложенную им долю 95 на 5? Я сказал: "Пять, Mick? Просто оставь всё себе". И он так и сделал. Он не сказал: "Нет. Пожалуйста, давай обсудим". Я сказал: "Пять процентов для меня после всей работы, которую я провёл над песней? Ты должен оставить всё себе". И он ничего не сказал. Он просто оставил всё себе. И вы знаете, сколько миллионов принесла эта песня? За эти годы её перепели, по крайней мере, три или четыре артиста, которые попали на первое место с этой песней».




Like!+2Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

23 май 2022
kircore
А разве не этот вокалист не хотел её петь, считая попсой.
23 май 2022
r
resurgamresponses
пошутил на несколько десятков тыщ баков. ну просто у тебя шутки дорогие Лу. чтож сожалеть ...

просмотров: 864

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом