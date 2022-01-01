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Басист FOREIGNER: «Если не хотите идти на концерты из-за KID ROCK, сначала послушайте его»



В рамках недавнего интервью у Jeff Pilson из FOREIGNER спросили, чтобы он сказал тем поклонникам, которые не хотят идти на концерты группы из-за наличия в туровой обойме KID ROCk'a:



«Если они не придут из-за Kid Rock, если это связано с музыкой, что ж, я бы сказал, послушайте Kid Rock; он великий артист. Я имею в виду, да, он рэпер, и, возможно, некоторым людям не нравится рэп, но у него есть и песни, и его группа великолепна, и аудитория очень энергична. Получается отличное шоу. Так что я бы сказал, что нет абсолютно никаких причин не прийти. Если вы политически против Kid Rock, то это одно дело, но, послушайте, мы не позволяем политике мешать нам. Мы все собираемся выступить в очень дружественных условиях и просто сделать отличное рок-шоу!»













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