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*DARKSIDE.ru - тестируем адаптивную версию "Новостей" 38
*Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE 22
*THOMAS ZWIJSEN исполняет песню HELLOWEEN 17
*Новое видео SCORPIONS 14
*BRUCE DICKINSON рассказал, как перевозил британских военных ... 14
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*

Foreigner

*



3 мар 2022 : 		 Басист FOREIGNER: «Если не хотите идти на концерты из-за KID ROCK, сначала послушайте его»

15 фев 2022 : 		 Лидер FOREIGNER почтил память Иэна Макдональда

30 ноя 2021 : 		 FOREIGNER выступили на параде

26 авг 2021 : 		 Вокалист FOREIGNER — о турах в пандемию

22 июл 2021 : 		 Бывший вокалист FOREIGNER считает, что гитарист несправедливо с ним обошёлся

22 июн 2021 : 		 FOREIGNER дадут 71 концерт

21 май 2021 : 		 FOREIGNER отыграли с новым гитаристом

20 май 2021 : 		 THOM GIMBEL ушёл из FOREIGNER

31 мар 2021 : 		 Басист FOREIGNER: «Наши песни более известны, чем сама группа»

24 мар 2021 : 		 FOREIGNER работают над новым материалом

19 мар 2021 : 		 THOM GIMBEL уходит из FOREIGNER

2 мар 2021 : 		 Басист FOREIGNER не понимает тех, кто не носит масок

15 янв 2021 : 		 Басист FOREIGNER — о запрете Трампа в социальных сетях

7 янв 2021 : 		 Jeff Pilson — о том, почему FOREIGNER еще не в Зале Славы Рок-н-Ролла

25 дек 2020 : 		 Вокалист FOREIGNER: «Писать сейчас альбом уже не имеет смысла»

19 дек 2020 : 		 FOREIGNER выступят на фестивале

27 ноя 2020 : 		 Вокалист FOREIGNER продаёт штаны. П...!

29 окт 2020 : 		 FOREIGNER опубликовали видео с призывом проголосовать на выборах

2 сен 2020 : 		 Фрагмент нового DVD FOREIGNER

30 авг 2020 : 		 Фрагмент нового DVD FOREIGNER

25 авг 2020 : 		 Фрагмент нового DVD FOREIGNER

21 авг 2020 : 		 Фрагмент нового DVD FOREIGNER

26 май 2020 : 		 Новое видео FOREIGNER

19 май 2020 : 		 Летний тур FOREIGNER, KANSAS и EUROPE отменен

22 апр 2020 : 		 Клавишник FOREIGNER записал новый трек

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Басист FOREIGNER: «Если не хотите идти на концерты из-за KID ROCK, сначала послушайте его»



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В рамках недавнего интервью у Jeff Pilson из FOREIGNER спросили, чтобы он сказал тем поклонникам, которые не хотят идти на концерты группы из-за наличия в туровой обойме KID ROCk'a:

«Если они не придут из-за Kid Rock, если это связано с музыкой, что ж, я бы сказал, послушайте Kid Rock; он великий артист. Я имею в виду, да, он рэпер, и, возможно, некоторым людям не нравится рэп, но у него есть и песни, и его группа великолепна, и аудитория очень энергична. Получается отличное шоу. Так что я бы сказал, что нет абсолютно никаких причин не прийти. Если вы политически против Kid Rock, то это одно дело, но, послушайте, мы не позволяем политике мешать нам. Мы все собираемся выступить в очень дружественных условиях и просто сделать отличное рок-шоу!»

JEFF PILSON Says FOREIGNER Is 'Not Letting Politics Get In The Way' Of Upcoming Tour With KID ROCK





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КомментарииСкрыть/показать 1 )
3 мар 2022, 20:04
Сраный ковбой.


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