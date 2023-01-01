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Вокалист FOREIGNER: «С каждым годом становится всё труднее исполнять этот великолепный каталог песен»



Вокалист FOREIGNER Kelly Hansen в интервью для Rob Rush Radio прокомментировал недавнее заявление группы о начале прощального тура. Гастроли начнутся 6 июля в Ameris Bank Amphitheatre в Атланте. На первом этапе американского турне, организованного Live Nation, к FOREIGNER присоединятся LOVERBOY.



На вопрос о том, действительно ли это последний тур FOREIGNER, Hansen ответил:



«Наш план — выступать до 2024 года. Разные люди много раз просили меня продолжать это делать. И действительно, для меня это вопрос возможности исполнять песни на том уровне, которого они заслуживают и которого заслуживают фанаты, и я не могу позволить себе делать меньше этого, просто как человек.



С каждым годом становится всё труднее исполнять этот великолепный каталог песен. Может показаться, что я ною. Я не пытаюсь ныть — мне действительно повезло, что я смог заниматься этим с группой. Просто я не хочу жертвовать качеством этих песен и их исполнением. Поэтому я думаю, что лучше сказать: "Я уйду в расцвете сил, и пусть память о живых выступлениях тоже будет такой же"».



На вопрос о том, чего ему будет больше всего не хватать в гастролях с FOREIGNER, Kelly ответил:



«Потрясающей аудитории и потрясающей группы. Это замечательная группа с участниками, которым нравится быть рядом друг с другом. Мы наслаждаемся обществом друг друга, исполняем каталог песен, о котором можно только мечтать. А для меня как певца исполнять столько хитов — от начала шоу до его конца, без пустых слов — это просто мечта. И поэтому я буду скучать по всему этому. Мне было трудно принять решение, но я думаю, что нужно начинать делать это как можно раньше и быть уверенным, что поступаешь правильно. Я видел слишком много других живых команд, которые, как мне кажется, не должны больше существовать».







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