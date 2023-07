сегодня



Новая компиляция FOREIGNER



FOREIGNER объявили о выпуске новой компиляции "Farewell - The Very Best Of Foreigner", которая будет издана тиражом в 5 000 копий и доступна только в рамках прощального тура:



Side A:



01. Feels Like The First Time

02. Cold As Ice

03. Long, Long Way From Home

04. Hot Blooded

05. Double Vision

06. Head Games



Side B:



01. Dirty White Boy

02. Urgent

03. Waiting For A Girl Like You

04. Juke Box Hero

05. I Want To Know What Love Is







