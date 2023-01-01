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UDO DIRKSCHNEIDER: «Мой диапазон стал шире»
46
Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA»
40
KROKUS собираются продолжить после прощального тура
20
THE HALO EFFECT сводят новый альбом
17
DARK ANGEL полны надежды
14
все новости группы
Foreigner
США
Hard Rock
http://www.foreigneronline.com
Myspace:
http://www.myspace.com/foreignermusic
Facebook:
https://www.facebook.com/Foreigner/
7 июл 2023
:
Новая компиляция FOREIGNER
8 июн 2023
:
Вокалист FOREIGNER — о планах после турне
1 июн 2023
:
Видео с выступления FOREIGNER
19 май 2023
:
FOREIGNER с оркестром
7 май 2023
:
JEFF PILSON об обвинениях FOREIGNER в том, что они просто кавер-группа
9 апр 2023
:
LOU GRAMM — о FOREIGNER: «Я не понимаю, как они могут гастролировать без оригинального состава и по-прежнему называть себя FOREIGNER»
7 мар 2023
:
Вокалист FOREIGNER: «Сохранять голос всё сложнее»
1 мар 2023
:
Басист FOREIGNER: «Mick Jones чувствует себя прекрасно»
15 фев 2023
:
Вокалист FOREIGNER — о планах после финального тура
29 янв 2023
:
Вокалист FOREIGNER: «С каждым годом становится всё труднее исполнять этот великолепный каталог песен»
16 ноя 2022
:
FOREIGNER едут в прощальный тур
27 окт 2022
:
LOU GRAMM — о вокалисте FOREIGNER
20 сен 2022
:
Пора ли FOREIGNER на пенсию?
4 авг 2022
:
LOU GRAMM — о причине, по которой FOREIGNER до сих пор не в Зале славы рок-н-ролла
3 авг 2022
:
LOU GRAMM — о нынешнем вокалисте FOREIGNER
23 май 2022
:
LOU GRAMM заявил, что он ничего не получил за песню FOREIGNER из-за жадности MICK'a JONES'a
1 май 2022
:
Концертный релиз FOREIGNER выйдет весной
3 мар 2022
:
Басист FOREIGNER: «Если не хотите идти на концерты из-за KID ROCK, сначала послушайте его»
15 фев 2022
:
Лидер FOREIGNER почтил память Иэна Макдональда
30 ноя 2021
:
FOREIGNER выступили на параде
26 авг 2021
:
Вокалист FOREIGNER — о турах в пандемию
22 июл 2021
:
Бывший вокалист FOREIGNER считает, что гитарист несправедливо с ним обошёлся
22 июн 2021
:
FOREIGNER дадут 71 концерт
21 май 2021
:
FOREIGNER отыграли с новым гитаристом
20 май 2021
:
THOM GIMBEL ушёл из FOREIGNER
31 мар 2021
:
Басист FOREIGNER: «Наши песни более известны, чем сама группа»
24 мар 2021
:
FOREIGNER работают над новым материалом
19 мар 2021
:
THOM GIMBEL уходит из FOREIGNER
2 мар 2021
:
Басист FOREIGNER не понимает тех, кто не носит масок
15 янв 2021
:
Басист FOREIGNER — о запрете Трампа в социальных сетях
7 янв 2021
:
Jeff Pilson — о том, почему FOREIGNER еще не в Зале Славы Рок-н-Ролла
25 дек 2020
:
Вокалист FOREIGNER: «Писать сейчас альбом уже не имеет смысла»
19 дек 2020
:
FOREIGNER выступят на фестивале
27 ноя 2020
:
Вокалист FOREIGNER продаёт штаны. П...!
29 окт 2020
:
FOREIGNER опубликовали видео с призывом проголосовать на выборах
2 сен 2020
:
Фрагмент нового DVD FOREIGNER
30 авг 2020
:
Фрагмент нового DVD FOREIGNER
25 авг 2020
:
Фрагмент нового DVD FOREIGNER
21 авг 2020
:
Фрагмент нового DVD FOREIGNER
26 май 2020
:
Новое видео FOREIGNER
19 май 2020
:
Летний тур FOREIGNER, KANSAS и EUROPE отменен
22 апр 2020
:
Клавишник FOREIGNER записал новый трек
28 фев 2020
:
Гитарист FOREIGNER рассказал о том, что играл на разогреве THE BEATLES
22 фев 2020
:
Акустика от FOREIGNER
2 фев 2020
:
FOREIGNER на арфах
8 ноя 2019
:
Фрагмент нового DVD FOREIGNER
21 окт 2019
:
Фрагмент нового DVD FOREIGNER
7 окт 2019
:
Оригинальные участники FOREIGNER вновь собрались вместе
24 фев 2019
:
Фрагмент нового DVD FOREIGNER
9 фев 2019
:
Фрагмент нового DVD FOREIGNER
30 янв 2019
:
Концертный релиз FOREIGNER выйдет весной
2 дек 2018
:
Оригинальные участники FOREIGNER вновь вышли на одну сцену
26 ноя 2018
:
Мюзикл по песням FOREIGNER представят в Торонто
13 ноя 2018
:
LOU GRAMM о нынешнем составе FOREIGNER
11 ноя 2018
:
Оригинальные участники FOREIGNER вновь вышли на одну сцену
7 авг 2018
:
FOREIGNER выступили с хором студентов
4 авг 2018
:
JASON BONHAM присоединился на сцене к FOREIGNER
27 июн 2018
:
Все участники FOREIGNER соберутся вместе
22 июн 2018
:
LOU GRAMM не появился на шоу FOREIGNER
3 май 2018
:
Фрагмент нового DVD FOREIGNER
26 апр 2018
:
Аудиосемплы нового DVD FOREIGNER
10 апр 2018
:
Фрагмент нового DVD FOREIGNER
8 мар 2018
:
Фрагмент нового DVD FOREIGNER
19 фев 2018
:
Хиты FOREIGNER с оркестром будут выпущены весной
15 янв 2018
:
Участники FOREIGNER выступили с BILLY JOEL
10 ноя 2017
:
BRIAN TICHY выступит с FOREIGNER
12 окт 2017
:
Мюзикл FOREIGNER выйдет летом
10 окт 2017
:
FOREIGNER воссоединились с оригинальными участниками
15 сен 2017
:
Оригинальные участники FOREIGNER вновь соберутся вместе
1 сен 2017
:
Видео с выступления FOREIGNER
21 июл 2017
:
LOU GRAMM, AL GREENWOOD и IAN MCDONALD впервые с 1980 вышли на одну сцену
17 июл 2017
:
Видео с выступления FOREIGNER
10 июн 2017
:
LOU GRAMM выйдет на одну сцену с FOREIGNER
5 апр 2017
:
FOREIGNER отметят юбилей
22 мар 2017
:
Вокалист FOREIGNER: «Создавать сейчас альбомы не имеет смысла»
18 мар 2017
:
Акустика от FOREIGNER
11 янв 2017
:
LOU GRAMM присоединится к FOREIGNER в юбилейном туре
16 дек 2016
:
Оригинальный состав FOREIGNER собрался вместе
23 ноя 2016
:
Новое видео FOREIGNER
18 ноя 2016
:
FOREIGNER выпустят ЕР осенью
22 окт 2016
:
Биография FOREIGNER выйдет в 2017
17 июл 2016
:
FOREIGNER перезаписали хит с Nate'ом Ruess'ом
11 апр 2016
:
Гитарист FOREIGNER подтвердил, что говорил с Lou Gramm'ом о юбилее
10 мар 2016
:
LOU GRAMM о юбилее FOREIGNER
28 янв 2016
:
FOREIGNER выпустят акустический релиз в феврале
8 авг 2015
:
FOREIGNER запишут концерт на благотворительном вечере
19 дек 2014
:
Фрагмент нового DVD FOREIGNER
6 дек 2014
:
Трейлер нового релиза FOREIGNER
28 окт 2014
:
Концертный релиз FOREIGNER выйдет в декабре
7 авг 2014
:
Бокс-сет FOREIGNER выйдет в октябре
8 июл 2014
:
Бывший вокалист FOREIGNER будет работать с гитаристом группы
18 апр 2014
:
MICK JONES и LOU GRAMM могут выпустить новую музыку FOREIGNER в 2015 году
16 янв 2014
:
Новый сборник FOREIGNER выйдет в январе
5 окт 2013
:
Акустика от FOREIGNER
28 июл 2013
:
Видео с выступления FOREIGNER
3 май 2013
:
LOU GRAMM о реюнионе FOREIGNER
23 окт 2012
:
Mick Jones (FOREIGNER) готов к активной деятельности
12 апр 2012
:
Новый релиз FOREIGNER выйдет в мае
29 фев 2012
:
Гитарист FOREIGNER восстанавливается после операции на сердце
13 авг 2011
:
Бывший вокалист FOREIGNER обвинил нынешний состав группы в том, что они “дурят зрителей”
11 авг 2011
:
FOREIGNER выпустят "Acoustique" в сентябре
30 июл 2011
:
Новая компиляция FOREIGNER выйдет в сентябре
12 ноя 2010
:
Концертный релиз FOREIGNER
29 янв 2010
:
Новый альбом FOREIGNER выйдет в Европе 1 марта
7 авг 2009
:
Подробности о новом альбоме FOREIGNER
сегодня
Новая компиляция FOREIGNER
FOREIGNER объявили о выпуске новой компиляции "Farewell - The Very Best Of Foreigner", которая будет издана тиражом в 5 000 копий и доступна только в рамках прощального тура:
Side A:
01. Feels Like The First Time
02. Cold As Ice
03. Long, Long Way From Home
04. Hot Blooded
05. Double Vision
06. Head Games
Side B:
01. Dirty White Boy
02. Urgent
03. Waiting For A Girl Like You
04. Juke Box Hero
05. I Want To Know What Love Is
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