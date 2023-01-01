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*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 41
*Видео с текстом от AXEL RUDI PELL 17
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 16
*Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл... 15
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Foreigner

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25 дек 2020 : 		 Вокалист FOREIGNER: «Писать сейчас альбом уже не имеет смысла»

19 дек 2020 : 		 FOREIGNER выступят на фестивале
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Басист FOREIGNER: «Mick Jones чувствует себя прекрасно»



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Jeff Pilson в интервью Kiki Classic Rock рассказал о состоянии здоровья Mick'a Jones'a:

«Он молодец. Он будет изредка выступать. Невозможно предсказать регулярность выступлений, но он будет появляться. И у него всё отлично. Он счастлив, он здоров. Он в восторге от того, что группа пишет свою последнюю главу, или, по крайней мере, последнюю концертную главу. Я думаю, если быть честным с вами, всё это ещё не до конца осознано им, если быть откровенным. Я полагаю, что в некотором смысле он ещё не осознал, что это на самом деле значит. Потому что подумайте об этом — это была вся его жизнь. FOREIGNER — это его ребёнок, это его видение, это его дыхание.

Я полагаю, что для Mick'a это будет очень интересная пара лет. Возможно, будет несколько глубоко эмоциональных моментов. И всё это для него является действительно чем-то значимым. И, как я уже сказал, я готов поспорить, что он только нащупал верхушку того, какое реальное воздействие на него это оказывает».

Когда интервьюер отметил, что заключительный тур FOREIGNER совпадет с уходом на пенсию Mick'a, Jeff сказал:

«На самом деле это хороший, правильный способ завершить всё. Потому что мы воздали должное оригинальной группе, выпустив в 2017 году альбом, который мы сделали вместе с ними; наверное, он вышел в 2018 году, но мы записали его в 2017 году, — живую пластинку, посвящённую 40-летию группы. И теперь мы можем завершить этап этой версии группы».




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