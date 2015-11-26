Фрагмент нового DVD FOREIGNER

FOREIGNER и Eagle Vision 15 марта на DVD, Blu-ray и в цифровом варианте выпустят концертный релиз "Foreigner Live At The Rainbow '78", запись которого состоялась на выступлении 27 апреля 1978 года. Запись была отреставрирована, пересведена и прошла ремастеринг звука для этого релиза.
Трек-лист:
01. Long, Long Way From Home
02. I Need You
03. Woman Oh Woman
04. Hot Blooded
05. The Damage Is Done
06. Cold As Ice
07. Starrider
08. Double Vision
09. Feels Like The First Time
10. Fool For You Anyway
11. At War With The World
12. Headknocker
Исполнение композиции "Hot Blooded" доступно ниже.
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).