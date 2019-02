сегодня



Фрагмент нового DVD FOREIGNER



FOREIGNER и Eagle Vision 15 марта на DVD, Blu-ray и в цифровом варианте выпустят концертный релиз "Foreigner Live At The Rainbow '78", запись которого состоялась на выступлении 27 апреля 1978 года. Запись была отреставрирована, пересведена и прошла ремастеринг звука для этого релиза.



Трек-лист:



01. Long, Long Way From Home

02. I Need You

03. Woman Oh Woman

04. Hot Blooded

05. The Damage Is Done

06. Cold As Ice

07. Starrider

08. Double Vision

09. Feels Like The First Time

10. Fool For You Anyway

11. At War With The World

12. Headknocker



Исполнение композиции "Hot Blooded" доступно ниже.



















+0 -0









просмотров: 147