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FOREIGNER работают над новым материалом



Басист FOREIGNER Jeff Pilson в недавнем интервью рассказал, что группа работает над новым материалом, но ждать полноформатного релиза никому не стоит:



«Не думаю, что в обозримом будущем выйдет полноформатный альбом. Но мы работаем над кое-какой музыкой. Так что думаю, что в ближайшие несколько лет мы и будем что-то из этого выпускать, будут какие-то новые песни, добавленные к переизданиям, или что-то отдельное в виде синглов. Мы так видим ситуацию. Мы работаем над несколькими темами, но зашли пока ещё не очень далеко. Так что я бы сказал, что вам стоит ждать некий набор с дополнительными новыми треками».



Относительно того, что можно ожидать от этих песен, он ответил:



«Несколько Mick написал лет двадцать назад, так что мы работаем над ними и занимаемся аранжировкой с Mick'ом. Одну мы пробовали, кое-что сделали, потом Kelly запишет вокал. С ещё одной опробовали несколько вариантов, но не выбрали окончательную версию. И есть ещё немного, которые примерно в том же состоянии — они написаны, но мы не решили, как и в каком виде всё сделать. Какому-то треку нужен припев, какому-то ещё что-то, и всё в таком духе...»







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