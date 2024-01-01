LOU GRAMM о включении FOREIGNER в ЗСРнР

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все новости группы
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США
7 мар 2023 :
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Вокалист FOREIGNER: «Сохранять голос всё сложнее»
1 мар 2023 :
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Басист FOREIGNER: «Mick Jones чувствует себя прекрасно»
15 фев 2023 :
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Вокалист FOREIGNER — о планах после финального тура
29 янв 2023 :
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Вокалист FOREIGNER: «С каждым годом становится всё труднее исполнять этот великолепный каталог песен»
16 ноя 2022 :
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FOREIGNER едут в прощальный тур
27 окт 2022 :
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LOU GRAMM — о вокалисте FOREIGNER
20 сен 2022 :
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Пора ли FOREIGNER на пенсию?
4 авг 2022 :
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LOU GRAMM — о причине, по которой FOREIGNER до сих пор не в Зале славы рок-н-ролла
3 авг 2022 :
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LOU GRAMM — о нынешнем вокалисте FOREIGNER
23 май 2022 :
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LOU GRAMM заявил, что он ничего не получил за песню FOREIGNER из-за жадности MICK'a JONES'a
1 май 2022 :
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Концертный релиз FOREIGNER выйдет весной
3 мар 2022 :
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Басист FOREIGNER: «Если не хотите идти на концерты из-за KID ROCK, сначала послушайте его»
15 фев 2022 :
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Лидер FOREIGNER почтил память Иэна Макдональда
30 ноя 2021 :
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FOREIGNER выступили на параде
26 авг 2021 :
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Вокалист FOREIGNER — о турах в пандемию
22 июл 2021 :
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Бывший вокалист FOREIGNER считает, что гитарист несправедливо с ним обошёлся
22 июн 2021 :
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FOREIGNER дадут 71 концерт
21 май 2021 :
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FOREIGNER отыграли с новым гитаристом
20 май 2021 :
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THOM GIMBEL ушёл из FOREIGNER
31 мар 2021 :
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Басист FOREIGNER: «Наши песни более известны, чем сама группа»
24 мар 2021 :
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FOREIGNER работают над новым материалом
19 мар 2021 :
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THOM GIMBEL уходит из FOREIGNER
2 мар 2021 :
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Басист FOREIGNER не понимает тех, кто не носит масок
15 янв 2021 :
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Басист FOREIGNER — о запрете Трампа в социальных сетях
7 янв 2021 :
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Jeff Pilson — о том, почему FOREIGNER еще не в Зале Славы Рок-н-Ролла
25 дек 2020 :
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Вокалист FOREIGNER: «Писать сейчас альбом уже не имеет смысла»
19 дек 2020 :
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FOREIGNER выступят на фестивале
27 ноя 2020 :
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Вокалист FOREIGNER продаёт штаны. П...!
29 окт 2020 :
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FOREIGNER опубликовали видео с призывом проголосовать на выборах
2 сен 2020 :
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Фрагмент нового DVD FOREIGNER
30 авг 2020 :
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Фрагмент нового DVD FOREIGNER
25 авг 2020 :
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Фрагмент нового DVD FOREIGNER
21 авг 2020 :
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Фрагмент нового DVD FOREIGNER
26 май 2020 :
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Новое видео FOREIGNER
19 май 2020 :
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Летний тур FOREIGNER, KANSAS и EUROPE отменен
22 апр 2020 :
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Клавишник FOREIGNER записал новый трек
28 фев 2020 :
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Гитарист FOREIGNER рассказал о том, что играл на разогреве THE BEATLES
22 фев 2020 :
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Акустика от FOREIGNER
2 фев 2020 :
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FOREIGNER на арфах
8 ноя 2019 :
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Фрагмент нового DVD FOREIGNER
21 окт 2019 :
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Фрагмент нового DVD FOREIGNER
7 окт 2019 :
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Оригинальные участники FOREIGNER вновь собрались вместе
24 фев 2019 :
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Фрагмент нового DVD FOREIGNER
9 фев 2019 :
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Фрагмент нового DVD FOREIGNER
30 янв 2019 :
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Концертный релиз FOREIGNER выйдет весной
2 дек 2018 :
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Оригинальные участники FOREIGNER вновь вышли на одну сцену
26 ноя 2018 :
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Мюзикл по песням FOREIGNER представят в Торонто
13 ноя 2018 :
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LOU GRAMM о нынешнем составе FOREIGNER
11 ноя 2018 :
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Оригинальные участники FOREIGNER вновь вышли на одну сцену
7 авг 2018 :
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FOREIGNER выступили с хором студентов
4 авг 2018 :
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JASON BONHAM присоединился на сцене к FOREIGNER
27 июн 2018 :
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Все участники FOREIGNER соберутся вместе
22 июн 2018 :
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LOU GRAMM не появился на шоу FOREIGNER
3 май 2018 :
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Фрагмент нового DVD FOREIGNER
26 апр 2018 :
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Аудиосемплы нового DVD FOREIGNER
10 апр 2018 :
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Фрагмент нового DVD FOREIGNER
8 мар 2018 :
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Фрагмент нового DVD FOREIGNER
19 фев 2018 :
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Хиты FOREIGNER с оркестром будут выпущены весной
15 янв 2018 :
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Участники FOREIGNER выступили с BILLY JOEL
10 ноя 2017 :
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BRIAN TICHY выступит с FOREIGNER
12 окт 2017 :
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Мюзикл FOREIGNER выйдет летом
10 окт 2017 :
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FOREIGNER воссоединились с оригинальными участниками
15 сен 2017 :
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Оригинальные участники FOREIGNER вновь соберутся вместе
1 сен 2017 :
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Видео с выступления FOREIGNER
21 июл 2017 :
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LOU GRAMM, AL GREENWOOD и IAN MCDONALD впервые с 1980 вышли на одну сцену
17 июл 2017 :
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Видео с выступления FOREIGNER
10 июн 2017 :
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LOU GRAMM выйдет на одну сцену с FOREIGNER
5 апр 2017 :
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FOREIGNER отметят юбилей
22 мар 2017 :
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Вокалист FOREIGNER: «Создавать сейчас альбомы не имеет смысла»
18 мар 2017 :
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Акустика от FOREIGNER
11 янв 2017 :
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LOU GRAMM присоединится к FOREIGNER в юбилейном туре
16 дек 2016 :
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Оригинальный состав FOREIGNER собрался вместе
23 ноя 2016 :
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Новое видео FOREIGNER
18 ноя 2016 :
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FOREIGNER выпустят ЕР осенью
22 окт 2016 :
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Биография FOREIGNER выйдет в 2017
17 июл 2016 :
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FOREIGNER перезаписали хит с Nate'ом Ruess'ом
11 апр 2016 :
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Гитарист FOREIGNER подтвердил, что говорил с Lou Gramm'ом о юбилее
10 мар 2016 :
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LOU GRAMM о юбилее FOREIGNER
28 янв 2016 :
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FOREIGNER выпустят акустический релиз в феврале
8 авг 2015 :
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FOREIGNER запишут концерт на благотворительном вечере
19 дек 2014 :
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Фрагмент нового DVD FOREIGNER
6 дек 2014 :
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Трейлер нового релиза FOREIGNER
28 окт 2014 :
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Концертный релиз FOREIGNER выйдет в декабре
7 авг 2014 :
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Бокс-сет FOREIGNER выйдет в октябре
8 июл 2014 :
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Бывший вокалист FOREIGNER будет работать с гитаристом группы
18 апр 2014 :
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MICK JONES и LOU GRAMM могут выпустить новую музыку FOREIGNER в 2015 году
16 янв 2014 :
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Новый сборник FOREIGNER выйдет в январе
5 окт 2013 :
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Акустика от FOREIGNER
28 июл 2013 :
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Видео с выступления FOREIGNER
3 май 2013 :
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LOU GRAMM о реюнионе FOREIGNER
23 окт 2012 :
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Mick Jones (FOREIGNER) готов к активной деятельности
12 апр 2012 :
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Новый релиз FOREIGNER выйдет в мае
29 фев 2012 :
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Гитарист FOREIGNER восстанавливается после операции на сердце
13 авг 2011 :
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Бывший вокалист FOREIGNER обвинил нынешний состав группы в том, что они “дурят зрителей”
11 авг 2011 :
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FOREIGNER выпустят "Acoustique" в сентябре
30 июл 2011 :
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Новая компиляция FOREIGNER выйдет в сентябре
12 ноя 2010 :
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Концертный релиз FOREIGNER
29 янв 2010 :
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Новый альбом FOREIGNER выйдет в Европе 1 марта
7 авг 2009 :
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Подробности о новом альбоме FOREIGNER
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сегодня
LOU GRAMM о включении FOREIGNER в ЗСРнР
LOU GRAMM в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос, почему FOREIGNER всё-таки номинированы на включение в Зал Славы Рок-н-Ролла:
«Я полагаю, что человек, который устроил вендетту, больше не связан с Залом славы. Сейчас там заправляют люди с настоящими представлениями о роке, и они прекрасно знают, что нам там самое место, и они поступают правильно... Я думаю, что когда [соучредитель Rolling Stone] Jann Wenner был наконец снят со своего поста [в сентябре прошлого года в совете Зала славы рок-н-ролла после сексистских и расистских комментариев], тёмные тучи начали немного рассеиваться, и кто-то увидел что-то в другом свете и выдвинул нас на номинацию в этом году».
На вопрос о том, какова была его реакция, когда он получил эту новость, Lou ответил:
«У меня были очень странные, смешанные чувства по поводу того, что нас номинировали. Сейчас я рад этому, но всё то, что происходило в течение многих лет, пока наши соотечественники из нашей эпохи попадали в Зал без разбора, и я даже не знаю, были ли мы номинированы хоть раз или, может быть, один раз, но прошли десятилетия, а о нас не было ни слова, и казалось, что наши заслуги явно оправдывают номинацию, и казалось, что что-то явно не так, и у меня возникло неприятное чувство, что это что-то личное».
Gramm сообщил, что он не общался со своим бывшим коллегой по группе, основателем FOREIGNER Mick'ом Jones'ом, по поводу этой номинации:
«Нет. Совсем нет. Последний раз мы с ним разговаривали в тот вечер, когда нас ввели в Зал славы авторов песен. Это было в 2012 или 2013 году. Мне показалось, что я был очень дружелюбен по отношению к нему, но он весьма прохладно отнёсся ко мне, и я не удивился, что после того вечера ничего не услышал от него. Я и не ожидал».
Когда ведущий спросил его о том, что в 2017 и 2018 годах он выступал на одной сцене с вокалистом Kelly Hansen'ом и другими участниками нынешнего и оригинального состава FOREIGNER в честь 40-летия группы, Lou, похоже, не вспомнил об этом факте:
«Все остальные ребята из оригинального состава, которые остались, сделали множество гостевых выступлений, но я не сделал ни одного. [Менеджер FOREIGNER и бывший исполнительный вице-президент Atlantic Records] Фил Карсон попросил меня приехать на большую открытую площадку в Буффало, и я слышал, что Dennis и Rick выступают с ними на полурегулярной основе, но у меня не было возможности выступить там, и это последний раз, когда я от кого-либо что-либо слышал».
На вопрос, согласен ли он выступить на церемонии вместе с Mick'ом и оставшимися участниками FOREIGNER, он ответил:
«Да. Я не знаю, какова будет атмосфера с Mick'ом, потому что самое смешное, что когда я ушёл из группы в 2003 году, мы вообще не общались до того момента, когда состоялось вручение премии в Зале славы авторов. И так продолжалось почти 10 лет. И после этого мы не общались до сих пор. Если мы попадём туда, мне не терпится узнать, захочет ли он общаться после этого».
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