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Foreigner

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LOU GRAMM о включении FOREIGNER в ЗСРнР



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LOU GRAMM в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос, почему FOREIGNER всё-таки номинированы на включение в Зал Славы Рок-н-Ролла:

«Я полагаю, что человек, который устроил вендетту, больше не связан с Залом славы. Сейчас там заправляют люди с настоящими представлениями о роке, и они прекрасно знают, что нам там самое место, и они поступают правильно... Я думаю, что когда [соучредитель Rolling Stone] Jann Wenner был наконец снят со своего поста [в сентябре прошлого года в совете Зала славы рок-н-ролла после сексистских и расистских комментариев], тёмные тучи начали немного рассеиваться, и кто-то увидел что-то в другом свете и выдвинул нас на номинацию в этом году».

На вопрос о том, какова была его реакция, когда он получил эту новость, Lou ответил:

«У меня были очень странные, смешанные чувства по поводу того, что нас номинировали. Сейчас я рад этому, но всё то, что происходило в течение многих лет, пока наши соотечественники из нашей эпохи попадали в Зал без разбора, и я даже не знаю, были ли мы номинированы хоть раз или, может быть, один раз, но прошли десятилетия, а о нас не было ни слова, и казалось, что наши заслуги явно оправдывают номинацию, и казалось, что что-то явно не так, и у меня возникло неприятное чувство, что это что-то личное».

Gramm сообщил, что он не общался со своим бывшим коллегой по группе, основателем FOREIGNER Mick'ом Jones'ом, по поводу этой номинации:

«Нет. Совсем нет. Последний раз мы с ним разговаривали в тот вечер, когда нас ввели в Зал славы авторов песен. Это было в 2012 или 2013 году. Мне показалось, что я был очень дружелюбен по отношению к нему, но он весьма прохладно отнёсся ко мне, и я не удивился, что после того вечера ничего не услышал от него. Я и не ожидал».

Когда ведущий спросил его о том, что в 2017 и 2018 годах он выступал на одной сцене с вокалистом Kelly Hansen'ом и другими участниками нынешнего и оригинального состава FOREIGNER в честь 40-летия группы, Lou, похоже, не вспомнил об этом факте:

«Все остальные ребята из оригинального состава, которые остались, сделали множество гостевых выступлений, но я не сделал ни одного. [Менеджер FOREIGNER и бывший исполнительный вице-президент Atlantic Records] Фил Карсон попросил меня приехать на большую открытую площадку в Буффало, и я слышал, что Dennis и Rick выступают с ними на полурегулярной основе, но у меня не было возможности выступить там, и это последний раз, когда я от кого-либо что-либо слышал».

На вопрос, согласен ли он выступить на церемонии вместе с Mick'ом и оставшимися участниками FOREIGNER, он ответил:

«Да. Я не знаю, какова будет атмосфера с Mick'ом, потому что самое смешное, что когда я ушёл из группы в 2003 году, мы вообще не общались до того момента, когда состоялось вручение премии в Зале славы авторов. И так продолжалось почти 10 лет. И после этого мы не общались до сих пор. Если мы попадём туда, мне не терпится узнать, захочет ли он общаться после этого».




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