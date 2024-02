сегодня



LOU GRAMM о включении FOREIGNER в ЗСРнР



LOU GRAMM в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос, почему FOREIGNER всё-таки номинированы на включение в Зал Славы Рок-н-Ролла:



«Я полагаю, что человек, который устроил вендетту, больше не связан с Залом славы. Сейчас там заправляют люди с настоящими представлениями о роке, и они прекрасно знают, что нам там самое место, и они поступают правильно... Я думаю, что когда [соучредитель Rolling Stone] Jann Wenner был наконец снят со своего поста [в сентябре прошлого года в совете Зала славы рок-н-ролла после сексистских и расистских комментариев], тёмные тучи начали немного рассеиваться, и кто-то увидел что-то в другом свете и выдвинул нас на номинацию в этом году».



На вопрос о том, какова была его реакция, когда он получил эту новость, Lou ответил:



«У меня были очень странные, смешанные чувства по поводу того, что нас номинировали. Сейчас я рад этому, но всё то, что происходило в течение многих лет, пока наши соотечественники из нашей эпохи попадали в Зал без разбора, и я даже не знаю, были ли мы номинированы хоть раз или, может быть, один раз, но прошли десятилетия, а о нас не было ни слова, и казалось, что наши заслуги явно оправдывают номинацию, и казалось, что что-то явно не так, и у меня возникло неприятное чувство, что это что-то личное».



Gramm сообщил, что он не общался со своим бывшим коллегой по группе, основателем FOREIGNER Mick'ом Jones'ом, по поводу этой номинации:



«Нет. Совсем нет. Последний раз мы с ним разговаривали в тот вечер, когда нас ввели в Зал славы авторов песен. Это было в 2012 или 2013 году. Мне показалось, что я был очень дружелюбен по отношению к нему, но он весьма прохладно отнёсся ко мне, и я не удивился, что после того вечера ничего не услышал от него. Я и не ожидал».



Когда ведущий спросил его о том, что в 2017 и 2018 годах он выступал на одной сцене с вокалистом Kelly Hansen'ом и другими участниками нынешнего и оригинального состава FOREIGNER в честь 40-летия группы, Lou, похоже, не вспомнил об этом факте:



«Все остальные ребята из оригинального состава, которые остались, сделали множество гостевых выступлений, но я не сделал ни одного. [Менеджер FOREIGNER и бывший исполнительный вице-президент Atlantic Records] Фил Карсон попросил меня приехать на большую открытую площадку в Буффало, и я слышал, что Dennis и Rick выступают с ними на полурегулярной основе, но у меня не было возможности выступить там, и это последний раз, когда я от кого-либо что-либо слышал».



На вопрос, согласен ли он выступить на церемонии вместе с Mick'ом и оставшимися участниками FOREIGNER, он ответил:



«Да. Я не знаю, какова будет атмосфера с Mick'ом, потому что самое смешное, что когда я ушёл из группы в 2003 году, мы вообще не общались до того момента, когда состоялось вручение премии в Зале славы авторов. И так продолжалось почти 10 лет. И после этого мы не общались до сих пор. Если мы попадём туда, мне не терпится узнать, захочет ли он общаться после этого».





View this post on Instagram















View this post on Instagram















View this post on Instagram

















+0 -0



просмотров: 16