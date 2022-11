сегодня



FOREIGNER едут в прощальный тур



FOREIGNER сообщили о прощальном туре, который стартует 6 июля 2023 года в Атланте.



Лидер и основатель FOREIGNER Mick Jones сказал:



«Много лет назад я написал песню под названием "Feels Like The First Time", и сегодня мы начинаем последний мировой тур. Мы представим шоу, которое, я знаю, будет проходить с таким же триумфом, как и наши самые первые концерты. Тур начнётся следующим летом в Америке, и мы надеемся побывать во всех точках, где мы играли за последние несколько лет. Хотя я думаю, что наши поклонники будут испытывать смешанные чувства по поводу завершения карьеры коллектива, я уверен, что наши концерты порадуют зрителей в любой точке мира».



Вокалист Kelly Hansen добавил:



«Время пришло. Мы отдали гастролям в той или иной степени почти восемнадцать лет. Мы всегда стремились дать вам всё самое лучшее, и мы намерены закончить этот проект таким же образом. У FOREIGNER блестящий и ещё более востребованный каталог песен, и я отказываюсь давать слушателям меньше, чем они того заслуживают. Поэтому мы собираемся закончить достойно. Я хочу ясно дать понять, насколько мы благодарны и признательны нашим слушателям по всему миру, которые поддерживают эту группу. Я уверен, что ещё будут случаи, когда мы будем выступать, но я уверен, что пришло время жить без гастролей. Большое вам всем спасибо!»







