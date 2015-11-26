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Foreigner

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Бывший вокалист FOREIGNER считает, что гитарист несправедливо с ним обошёлся



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Бывший вокалист FOREIGNER Lou Gramm утверждает, что его несправедливо «вычеркнули» из числа авторов песни "I Want To Know What Love Is", ставшей хитом группы. Эта мощная баллада, авторство которой принадлежит исключительно гитаристу-основателю FOREIGNER Mick'у Jones'у, была выпущена в ноябре 1984 года в качестве главного сингла из пятого альбома группы — "Agent Provocateur".

Gramm обсудил эту тему в ходе нового интервью с "The Jeremy White Podcast":

«Как бы я ни работал над "I Want To Know What Love Is", и я думаю, что я хорошо поработал на этом альбоме и предлагал идеи для аранжировки, в итоге мой вклад в эту песню не был оценён по достоинству. Песня стала номером один по всему миру, и на самом деле Mick получил сто процентов отчислений за неё. Меня полностью исключили из этого дела».

Далее Gramm сказал, что «Mick был очень справедлив» в отношении разделения авторских гонораров в первые годы существования FOREIGNER:

«Неважно, кто и какой вклад вносил, между ним и мной было 50 на 50 или 60 на 40, но всегда 50 на 50 или близко к 50 на 50. Когда вышла "Waiting For A Girl [Like You]" [в 1981 году], это было 75 на 25. А когда вышла "I Want To Know What Love Is", он предложил мне 95 на 5, а я сказал: "Мне не нужно пять". Так что он оставил себе сотню.

После "I Want To Know What Love Is" он выпустил песню "I Don't Want To Live Without You" [на альбоме 1987 года "Inside Information"]. Это было полностью его рук дело. Я даже не хотел принимать в этом участие. Потом он начал писать песни полностью и показывать их мне; он просто хотел, чтобы я их спел. Никакого вклада в текст, мелодию или что-то ещё — он приходил ко мне с полностью написанными песнями и просто хотел, чтобы я их спел».

На вопрос о том, было ли «эго» Jones'a виновато в изменении подхода к сочинению песен, Gramm ответил:

«Можно сказать и так... Я всегда хотел, чтобы это было совместное творчество, но после определённого момента он был поглощён тем, что он делал, и я не хотел в этом участвовать».

LOU GRAMM Claims He Was 'Aced Out Of' Songwriting Credit On FOREIGNER's 'I Want To Know What Love Is'





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