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*Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL 25
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Foreigner

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LOU GRAMM — о вокалисте FOREIGNER



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LOU GRAMM в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос, что он думает о нынешнем вокалисте FOREIGNER:

«Я думаю, что он хороший певец. И он поёт эти песни хорошо, он поёт их качественно. Но он подражает моему стилю, вплоть до адлибов, и меня это расстраивает... Я считаю, что если он собирается петь песни, он может исполнять известные мелодии, но когда дело доходит до адлибов и всех тех мелочей, которые выделяют меня как вокалиста, когда я их пою, он должен придумывать свои собственные. У него должны быть свои собственные штрихи, которые являются его отличительной чертой, он не должен подражать мне».




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