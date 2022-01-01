LOU GRAMM — о вокалисте FOREIGNER

LOU GRAMM в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос, что он думает о нынешнем вокалисте FOREIGNER:
«Я думаю, что он хороший певец. И он поёт эти песни хорошо, он поёт их качественно. Но он подражает моему стилю, вплоть до адлибов, и меня это расстраивает... Я считаю, что если он собирается петь песни, он может исполнять известные мелодии, но когда дело доходит до адлибов и всех тех мелочей, которые выделяют меня как вокалиста, когда я их пою, он должен придумывать свои собственные. У него должны быть свои собственные штрихи, которые являются его отличительной чертой, он не должен подражать мне».
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