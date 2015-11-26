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Вокалист FOREIGNER — о турах в пандемию



Kelly Hansen в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, какое у него и коллег по группе было ощущение от возвращения на сцену после более чем года простоя:



«Всё дело в том, что мы гастролируем восемь-девять месяцев в году, поэтому в календаре всегда много [концертов]. Но это первые выступления более чем за год и четыре месяца. Сейчас у нас первый полный шестинедельный этап, и это было потрясающе.



У нас была пара коротких разогревочных туров, и это было важно, потому что это большая перестройка — [переход от] отсутствия выступлений в течение такого долгого времени к тому, что сейчас мы выступаем в среднем по пять раз в неделю. И это большая перестройка. Должен сказать, что это то, о чём мне пришлось подумать и над чем пришлось поработать, чтобы переход прошёл нормально. Есть много вещей, которые нужно переделать, и мышцы должны быть заново подготовлены. А это не быстрый процесс».



Что касается того, как он старается сохранить безопасность во время выступлений перед многочисленной публикой, в то время как пандемия всё ещё продолжается, Kelly ответил:



«Нам приходится быть очень строгими с нашим собственным закулисным пузырем и нашим внутренним пузырем, потому что, как бы вы ни относились к COVID, дело в том, что мы — гастролирующая команда из примерно 25 человек, которые взаимодействуют с различными сотрудниками отелей, туристическим персоналом, персоналом аэропорта, персоналом площадок. Так что мы взаимодействуем с большим количеством людей, чем обычный человек. И если я заболею, или один из нас заболеет, всё будет остановлено. Поэтому мы просто делаем всё возможное, чтобы обеспечить максимальную безопасность и защитить себя. И пока что — постучу по дереву — у нас всё в порядке».







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