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Foreigner

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26 авг 2021 : 		 Вокалист FOREIGNER — о турах в пандемию

22 июл 2021 : 		 Бывший вокалист FOREIGNER считает, что гитарист несправедливо с ним обошёлся

22 июн 2021 : 		 FOREIGNER дадут 71 концерт

21 май 2021 : 		 FOREIGNER отыграли с новым гитаристом

20 май 2021 : 		 THOM GIMBEL ушёл из FOREIGNER

31 мар 2021 : 		 Басист FOREIGNER: «Наши песни более известны, чем сама группа»

24 мар 2021 : 		 FOREIGNER работают над новым материалом

19 мар 2021 : 		 THOM GIMBEL уходит из FOREIGNER

2 мар 2021 : 		 Басист FOREIGNER не понимает тех, кто не носит масок

15 янв 2021 : 		 Басист FOREIGNER — о запрете Трампа в социальных сетях

7 янв 2021 : 		 Jeff Pilson — о том, почему FOREIGNER еще не в Зале Славы Рок-н-Ролла

25 дек 2020 : 		 Вокалист FOREIGNER: «Писать сейчас альбом уже не имеет смысла»

19 дек 2020 : 		 FOREIGNER выступят на фестивале

27 ноя 2020 : 		 Вокалист FOREIGNER продаёт штаны. П...!

29 окт 2020 : 		 FOREIGNER опубликовали видео с призывом проголосовать на выборах

2 сен 2020 : 		 Фрагмент нового DVD FOREIGNER

30 авг 2020 : 		 Фрагмент нового DVD FOREIGNER

25 авг 2020 : 		 Фрагмент нового DVD FOREIGNER

21 авг 2020 : 		 Фрагмент нового DVD FOREIGNER

26 май 2020 : 		 Новое видео FOREIGNER

19 май 2020 : 		 Летний тур FOREIGNER, KANSAS и EUROPE отменен

22 апр 2020 : 		 Клавишник FOREIGNER записал новый трек

28 фев 2020 : 		 Гитарист FOREIGNER рассказал о том, что играл на разогреве THE BEATLES

22 фев 2020 : 		 Акустика от FOREIGNER

2 фев 2020 : 		 FOREIGNER на арфах

8 ноя 2019 : 		 Фрагмент нового DVD FOREIGNER
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Вокалист FOREIGNER — о турах в пандемию



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Kelly Hansen в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, какое у него и коллег по группе было ощущение от возвращения на сцену после более чем года простоя:

«Всё дело в том, что мы гастролируем восемь-девять месяцев в году, поэтому в календаре всегда много [концертов]. Но это первые выступления более чем за год и четыре месяца. Сейчас у нас первый полный шестинедельный этап, и это было потрясающе.

У нас была пара коротких разогревочных туров, и это было важно, потому что это большая перестройка — [переход от] отсутствия выступлений в течение такого долгого времени к тому, что сейчас мы выступаем в среднем по пять раз в неделю. И это большая перестройка. Должен сказать, что это то, о чём мне пришлось подумать и над чем пришлось поработать, чтобы переход прошёл нормально. Есть много вещей, которые нужно переделать, и мышцы должны быть заново подготовлены. А это не быстрый процесс».

Что касается того, как он старается сохранить безопасность во время выступлений перед многочисленной публикой, в то время как пандемия всё ещё продолжается, Kelly ответил:

«Нам приходится быть очень строгими с нашим собственным закулисным пузырем и нашим внутренним пузырем, потому что, как бы вы ни относились к COVID, дело в том, что мы — гастролирующая команда из примерно 25 человек, которые взаимодействуют с различными сотрудниками отелей, туристическим персоналом, персоналом аэропорта, персоналом площадок. Так что мы взаимодействуем с большим количеством людей, чем обычный человек. И если я заболею, или один из нас заболеет, всё будет остановлено. Поэтому мы просто делаем всё возможное, чтобы обеспечить максимальную безопасность и защитить себя. И пока что — постучу по дереву — у нас всё в порядке».

FOREIGNER





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