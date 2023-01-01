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*TIMO TOLKKI хочет убрать свою музыку со стримингов 50
*Участники CHILDREN OF BODOM: «Алекси превратился в того, ког... 50
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Foreigner

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|||| 26 дек 2023

JEFF PILSON о подкладках: «Проблема в том, что люди больше не возражают против этого»



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Бывший участник DOKKEN и нынешний басист FOREIGNER Jeff Pilson высказал своё мнение о группах, которые во время своих живых выступлений в значительной степени полагаются на фонограмму.

Во время беседы с The Logan Show Jeff'a спросили, как он относится к рок-группам, которые используют заранее записанные треки. Он ответил:

«Проблема в том, что люди больше не возражают против этого. Подумайте только: 30, 34 года назад, или сколько там, MILLI VANILLI загубили свою карьеру из-за фанеры, и я бы сказал, что один из них, вероятно, в результате покончил жизнь самоубийством спустя годы. Так что посмотрите, как далеко продвинулись люди в принятии этого вопроса. И это, на мой взгляд, — я бы не назвал это проблемой, но это показатель того, что люди приняли такую гламурную версию живой музыки, которая на самом деле направлена на воспроизведение записи, а не на настоящее живое выступление.

Что я чувствую по этому поводу? С самого первого дня, с тех пор как я стал музыкальным директором FOREIGNER, я настаивал на том, чтобы не было абсолютно никакой фонограммы. И я очень рад, что мы так поступили, потому что я считаю, что одна из причин успеха FOREIGNER в том, что мы отличная группа с потрясающим каталогом песен. Но поскольку мы настоящие, я думаю, люди это понимают. Именно поэтому мы продолжаем развиваться на протяжении последних 20 лет, и я считаю, что это очень важно. У нас есть преданные фанаты, и часто они говорят: "То, что вы выходите на сцену и играете по-настоящему, вот что здорово". Так что я думаю, что рынок для этого есть. Я думаю, что это эталон, к которому группы должны стремиться, и я надеюсь, что они будут стремиться к этому.

Я слышал, как некоторые группы изящно используют фонограмму. Я слышал нечто подобное. И это может быть сделано очень круто. Просто когда я хочу увидеть рок-группу, я хочу увидеть рок-группу — чем грязнее и жёстче, тем лучше. А треки я могу услышать и на пластинке. Это просто моё ощущение. Но, опять же, я считаю, что тот факт, что FOREIGNER никогда не делали этого и никогда не сделают, пока я связан с ними, это говорит о честности живого выступления. И, возможно, через какое-то время публика проснётся и скажет свое нет фанере. Не знаю. Я надеюсь на это. Я надеюсь, что будет настоящий бунт против искусственного интеллекта, против фонограммы, против всей этой фигни. Но это должно произойти... Должна появиться какая-то молодая группа, которая будет такой же сырой, как GUNS N' ROSES и THE STOOGES, или что-то в этом роде, что-то действительно сырое, очень настоящее, протестное, но чтобы там были потрясающие авторы и они написали потрясающие песни. Если это случится, может возникнуть обратная реакция против фанеры. Так что давайте начнём искать такую группу».




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