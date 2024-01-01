Новый релиз FOREIGNER

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*Йе в BURZUM 47
*BECKY BALDWIN стала новым членом MERCYFUL FATE 24
*Новая песня JUDAS PRIEST 24
*В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет 22
*DAVID LEE ROTH: «SAMMY HAGAR был подвергнут секс-зондировани... 21
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Foreigner

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13 ноя 2023 : 		 Басист FOREIGNER: «Тур проходит отлично!»

23 окт 2023 : 		 «Скорее ад замёрзнет, чем FOREIGNER попадут в Зал славы рок-н-ролла»: LOU GRAMM о том, почему группа ещё не там

15 сен 2023 : 		 FOREIGNER собрали более 18 миллионов

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2 сен 2023 : 		 Закончат ли FOREIGNER в Лас-Вегасе?

24 авг 2023 : 		 LOU GRAMM об отсутствии FOREIGNER в Зале славы рок-н-ролла: «Это вендетта»

24 авг 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER: «Если подменять контент, то от артистов ничего не останется»

17 авг 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER о тех, кто никак не может уйти со сцены

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7 авг 2023 : 		 Почему FOREIGNER должны быть в ЗСРнР

6 авг 2023 : 		 Басист FOREIGNER продолжит играть сидя

30 июл 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER: «Мы не определились с финальным концертом»

27 июл 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER: «Не надо бросать в артистов всякое!»

9 июл 2023 : 		 JEFF PILSON сидя отыграл концерт FOREIGNER

7 июл 2023 : 		 Новая компиляция FOREIGNER

8 июн 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER — о планах после турне

1 июн 2023 : 		 Видео с выступления FOREIGNER

19 май 2023 : 		 FOREIGNER с оркестром

7 май 2023 : 		 JEFF PILSON об обвинениях FOREIGNER в том, что они просто кавер-группа

9 апр 2023 : 		 LOU GRAMM — о FOREIGNER: «Я не понимаю, как они могут гастролировать без оригинального состава и по-прежнему называть себя FOREIGNER»

7 мар 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER: «Сохранять голос всё сложнее»

1 мар 2023 : 		 Басист FOREIGNER: «Mick Jones чувствует себя прекрасно»
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Новый релиз FOREIGNER



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FOREIGNER объявили о выпуске специального альбома "Farewell - The Very Best Of Foreigner (Hot Blooded Edition)", который доступен на концертах в рамках тура:

Side A:

01. Feels Like The First Time
02. Cold As Ice
03. Long, Long Way From Home
04. Hot Blooded
05. Double Vision
06. Head Games

Side B:

01. Dirty White Boy
02. Urgent
03. Waiting For A Girl Like You
04. Juke Box Hero
05. I Want To Know What Love Is




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