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*JAKE E. LEE об OZZY: «Я думаю, он разленился» 66
*Новый рекорд METALLICA 61
*KERRY KING вернётся в 2024! 50
*Басист SABATON: «Знание истории может пойти вам только в плю... 41
*Вокалист CREED выбрал своего рок-бога 36
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Foreigner

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13 ноя 2023 : 		 Басист FOREIGNER: «Тур проходит отлично!»

23 окт 2023 : 		 «Скорее ад замёрзнет, чем FOREIGNER попадут в Зал славы рок-н-ролла»: LOU GRAMM о том, почему группа ещё не там

15 сен 2023 : 		 FOREIGNER собрали более 18 миллионов

12 сен 2023 : 		 FOREIGNER выступили с бывшими

2 сен 2023 : 		 Закончат ли FOREIGNER в Лас-Вегасе?

24 авг 2023 : 		 LOU GRAMM об отсутствии FOREIGNER в Зале славы рок-н-ролла: «Это вендетта»

24 авг 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER: «Если подменять контент, то от артистов ничего не останется»

17 авг 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER о тех, кто никак не может уйти со сцены

8 авг 2023 : 		 Планы басиста FOREIGNER

7 авг 2023 : 		 Почему FOREIGNER должны быть в ЗСРнР

6 авг 2023 : 		 Басист FOREIGNER продолжит играть сидя

30 июл 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER: «Мы не определились с финальным концертом»

27 июл 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER: «Не надо бросать в артистов всякое!»

9 июл 2023 : 		 JEFF PILSON сидя отыграл концерт FOREIGNER

7 июл 2023 : 		 Новая компиляция FOREIGNER

8 июн 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER — о планах после турне

1 июн 2023 : 		 Видео с выступления FOREIGNER

19 май 2023 : 		 FOREIGNER с оркестром

7 май 2023 : 		 JEFF PILSON об обвинениях FOREIGNER в том, что они просто кавер-группа

9 апр 2023 : 		 LOU GRAMM — о FOREIGNER: «Я не понимаю, как они могут гастролировать без оригинального состава и по-прежнему называть себя FOREIGNER»

7 мар 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER: «Сохранять голос всё сложнее»

1 мар 2023 : 		 Басист FOREIGNER: «Mick Jones чувствует себя прекрасно»

15 фев 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER — о планах после финального тура

29 янв 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER: «С каждым годом становится всё труднее исполнять этот великолепный каталог песен»

16 ноя 2022 : 		 FOREIGNER едут в прощальный тур

27 окт 2022 : 		 LOU GRAMM — о вокалисте FOREIGNER
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|||| 13 ноя 2023

Басист FOREIGNER: «Тур проходит отлично!»



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Jeff Pilson в интервью Laughingmonkeymusic спросили, испытывает ли он смешанные чувства от того, что группа находится в прощальном турне.

«Все так. Ведь сейчас мы звучим, выступаем и ладим между собой лучше, чем когда-либо. Мы сейчас находимся в фантастической форме.

В этом году все идет отлично. И я могу сказать, что вот именно это и вызывает полярные ощущения. Аудитория была великолепной, зрители — замечательные, но будет приятно не так много путешествовать. Сто концертов в год на протяжении 20 лет — это очень много. Я готов сбавить обороты. Посмотрим, что будет дальше, но я знаю, что после следующего года, потому что мы собираемся выступать до конца 24 года, но я знаю, что после следующего года больше не будет таких длинных туров. И да, это в какой-то степени горько, но, опять же, я просто пытаюсь ценить настоящее и наслаждаться происходящим, потому что это приносит столько удовольствия. И даже сидя в чертовой инвалидной коляске это было круто. Так что я должен сказать. Я молодец!»




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