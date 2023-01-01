13 ноя 2023



Басист FOREIGNER: «Тур проходит отлично!»



Jeff Pilson в интервью Laughingmonkeymusic спросили, испытывает ли он смешанные чувства от того, что группа находится в прощальном турне.



«Все так. Ведь сейчас мы звучим, выступаем и ладим между собой лучше, чем когда-либо. Мы сейчас находимся в фантастической форме.



В этом году все идет отлично. И я могу сказать, что вот именно это и вызывает полярные ощущения. Аудитория была великолепной, зрители — замечательные, но будет приятно не так много путешествовать. Сто концертов в год на протяжении 20 лет — это очень много. Я готов сбавить обороты. Посмотрим, что будет дальше, но я знаю, что после следующего года, потому что мы собираемся выступать до конца 24 года, но я знаю, что после следующего года больше не будет таких длинных туров. И да, это в какой-то степени горько, но, опять же, я просто пытаюсь ценить настоящее и наслаждаться происходящим, потому что это приносит столько удовольствия. И даже сидя в чертовой инвалидной коляске это было круто. Так что я должен сказать. Я молодец!»







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