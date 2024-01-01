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Foreigner

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15 фев 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER — о планах после финального тура
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FOREIGNER могут сыграть и в 2025



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Басист FOREIGNER Jeff Pilson в интервью Bass Musician Magazine пояснил за прощальный тур:

«Возможно, что-то будет происходить и в 25-м, просто мы еще не в курсе. Но что я вам скажу, так это то, что в конце 24-го года мы прекратим делать длинные туры. Именно это мы имеем в виду, говоря о прощальном туре. Мы больше не будем делать длинных туров. Больше никаких девяти месяцев в году в дороге. Это закончится на шоу в Вегасе. Возможно, в 25-м году будет что-то еще. Посмотрим. Все это еще предстоит выяснить, но суть в том, что мы больше не хотим делать такие длинные туры, и это то, что уходит на второй план».

Что касается того, почему именно сейчас FOREIGNER пора завязывать, Pilson сказал:

«Это путешествия. Семья. Все это вместе взятое. Мы уже не так молоды, так что теперь для нас это всё актуально. И, в общем-то, мы хотим жить своей жизнью; было бы здорово, если бы у нас было больше личной жизни. Я к тому, что моя дочь сейчас учится в колледже. Я много чего с ней пропустил, так что я бы не отказался вернуться домой и провести чуть больше времени в своей студии, потому что, боже, как же я люблю записываться в своей студии. [Смеется]»




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