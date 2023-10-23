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«Скорее ад замёрзнет, чем FOREIGNER попадут в Зал славы рок-н-ролла»: LOU GRAMM о том, почему группа ещё не там



В новом интервью "Good Day Rochester", утренней новостной программе, выходящей на телеканале 13 WHAM в Рочестере, штат Нью-Йорк, оригинальный вокалист FOREIGNER Lou Gramm в очередной раз затронул тему того, что группа не включена в Зал славы рок-н-ролла, и даже не была ещё включена в бюллетень для рассмотрения:



«Боже, я часто рассказываю эту историю... [Гитарист и основатель FOREIGNER] Mick Jones и директор Зала славы рок-н-ролла были очень близкими друзьями. Их семьи были дружны, они бегали вместе, ужинали с семьями и часто виделись в обществе. Они были хорошими друзьями. Когда нас не включили в Зал славы вместе с нашими коллегами, а большинство групп в той области, где мы были успешны, уже попали в Зал славы, Мик и наш менеджер пошли к парню, который возглавляет Зал славы, а также является владельцем журнала Rolling Stone, — я не помню его имени. Так вот, у них была назначена встреча, и они пошли к нему и спросили, есть ли что-то, что мы сделали или сказали, или что-то, что его оскорбило. Они не могли понять, почему нас не не захотели вводить в Зал славы. И, видимо, обстановка стала накаляться. Меня там не было, но я слышал об этом. И ситуация раскалилась до предела. И когда наш менеджер и Mick встали, чтобы уйти, глава Зала славы сказал: "Скорее ад замёрзнет, чем FOREIGNER попадут в Зал славы рок-н-ролла". И это было примерно 25–30 лет назад».







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