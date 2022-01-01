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Foreigner

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LOU GRAMM — о причине, по которой FOREIGNER до сих пор не в Зале славы рок-н-ролла



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Оригинальный вокалист FOREIGNER Lou Gramm заявил, что, возможно, существует «личная» причина, по которой его бывшая группа ещё не была введена в Зал славы рок-н-ролла.

Артисты могут быть включены в Зал славы рок-н-ролла через 25 лет после выхода их первого альбома или сингла. Критериями для введения являются «влияние и значимость вклада артиста в развитие и увековечивание рок-н-ролла».

Имея право на введение в Зал славы с 2002 года, FOREIGNER выпустили огромное количество рок-хитов, включая "Cold As Ice", "Double Vision", "Hot Blooded", "I Want To Know What Love Is", "Juke Box Hero" и "Urgent", и были номинированы на три премии «Грэмми», но ни одной не получили.

В новом интервью Sleeve Saturday Lou Gramm ответил на вопрос, почему, по его мнению, FOREIGNER до сих пор не стали номинантами Зала славы рок-н-ролла:

«Я думаю, что дело не столько в том, насколько мы соответствуем критериям, а в том, что причина более личная. Я знаю, что в какой-то момент, когда многие наши соотечественники были номинированы и попали в Зал славы, группы и артисты, которые появились, когда появились мы, были введены в Зал славы, а мы остались в стороне, и я думаю, что наш менеджер в то время и Mick [Jones, гитарист-основатель FOREIGNER] пошли к главе Зала славы и провели с ним дискуссию, которая привела к жарким спорам. И когда эта дискуссия закончилась, я не знаю кто, возможно, это был Янн Веннер из журнала Rolling Stone, который на самом деле был очень хорошим другом Mick'a, — я думаю, он сказал Мику и нашему менеджеру, что скорее ад замёрзнет, чем FOREIGNER попадут в Зал славы рок-н-ролла. На этом всё и закончилось. И с тех пор прошло 20 лет».




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