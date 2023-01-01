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*Бывший из JUDAS PRIEST: «Что этот поц Ian Hill позволяет в м... 76
*DEE SNIDER о решении METALLICA исполнять в туре два разных с... 49
*Новое видео THE ROLLING STONES 39
*Новое видео SUFFOCATION 29
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Foreigner

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15 сен 2023 : 		 FOREIGNER собрали более 18 миллионов

12 сен 2023 : 		 FOREIGNER выступили с бывшими

2 сен 2023 : 		 Закончат ли FOREIGNER в Лас-Вегасе?

24 авг 2023 : 		 LOU GRAMM об отсутствии FOREIGNER в Зале славы рок-н-ролла: «Это вендетта»

24 авг 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER: «Если подменять контент, то от артистов ничего не останется»

17 авг 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER о тех, кто никак не может уйти со сцены

8 авг 2023 : 		 Планы басиста FOREIGNER

7 авг 2023 : 		 Почему FOREIGNER должны быть в ЗСРнР

6 авг 2023 : 		 Басист FOREIGNER продолжит играть сидя

30 июл 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER: «Мы не определились с финальным концертом»

27 июл 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER: «Не надо бросать в артистов всякое!»

9 июл 2023 : 		 JEFF PILSON сидя отыграл концерт FOREIGNER

7 июл 2023 : 		 Новая компиляция FOREIGNER

8 июн 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER — о планах после турне

1 июн 2023 : 		 Видео с выступления FOREIGNER

19 май 2023 : 		 FOREIGNER с оркестром

7 май 2023 : 		 JEFF PILSON об обвинениях FOREIGNER в том, что они просто кавер-группа

9 апр 2023 : 		 LOU GRAMM — о FOREIGNER: «Я не понимаю, как они могут гастролировать без оригинального состава и по-прежнему называть себя FOREIGNER»

7 мар 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER: «Сохранять голос всё сложнее»

1 мар 2023 : 		 Басист FOREIGNER: «Mick Jones чувствует себя прекрасно»

15 фев 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER — о планах после финального тура

29 янв 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER: «С каждым годом становится всё труднее исполнять этот великолепный каталог песен»

16 ноя 2022 : 		 FOREIGNER едут в прощальный тур

27 окт 2022 : 		 LOU GRAMM — о вокалисте FOREIGNER

20 сен 2022 : 		 Пора ли FOREIGNER на пенсию?

4 авг 2022 : 		 LOU GRAMM — о причине, по которой FOREIGNER до сих пор не в Зале славы рок-н-ролла
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FOREIGNER собрали более 18 миллионов



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FOREIGNER привлекли сотни тысяч преданных поклонников во время первого этапа своего прощального тура по США и Канаде, который собрал более $18 000 000, став одним из самых успешных классических рок-туров лета




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