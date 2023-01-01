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FOREIGNER собрали более 18 миллионов



FOREIGNER привлекли сотни тысяч преданных поклонников во время первого этапа своего прощального тура по США и Канаде, который собрал более $18 000 000, став одним из самых успешных классических рок-туров лета







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