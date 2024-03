сегодня



Басист FOREIGNER считает, что некоторые рэперы заслуживают места в Зале славы рок-н-ролла



Басист FOREIGNER Jeff Pilson сказал, что он и его коллеги по группе очень взволнованы номинацией группы на введение в Зал славы рок-н-ролла.



В прошлом месяце было объявлено, что FOREIGNER вошли в число номинантов на включение в Зал славы рок-н-ролла в 2024 году.



Чтобы попасть в список кандидатов этого года, первый сингл или альбом каждого номинанта должен был быть выпущен в 1999 году или ранее.



Группа FOREIGNER имеет право быть номинированной с 2002 года и создала огромное количество рок-хитов, включая "Cold As Ice", "Double Vision", "Hot Blooded", "I Want To Know What Love Is", "Juke Box Hero" и "Urgent". Также коллектив был номинирован на три премии «Грэмми«, но ни одной не получил.



По данным Зала славы, в состав FOREIGNER могут быть включены только музыканты классической эпохи — Mick Jones, Lou Gramm, Dennis Elliott, Ed Gagliardi, Al Greenwood, Ian McDonald и Rick Wills.



Pilson, который является участником FOREIGNER с 2004 года, рассказал о номинации группы в новом интервью Rockbandreviews.com:



«Мы очень рады этому. И мы должны напомнить людям, что они могут зайти на сайт Зала славы и проголосовать [в рамках фанатского голосования], и вы можете голосовать каждый день. Так что, пожалуйста, зайдите на сайт и проголосуйте за FOREIGNER... Всё складывается хорошо. Я знаю, что мы часто занимаем первое или второе место — думаю, чаще всего второе — в голосовании фанатов, и это отличная новость. Это значит, что фанаты продолжают голосовать. Так что, пожалуйста, сделайте это, потому что я считаю, что эта группа заслужила место в Зале славы давным-давно. Удивительно, что это происходит, и мы очень рады этому».



На вопрос о том, как он относится к тенденции, когда в последние годы в Зал славы вводят нероковых исполнителей, включая Эминема, Мисси Эллиотт, Уитни Хьюстон, Долли Партон и Вилли Нельсона, и считает ли он, что эти исполнители должны быть допущены в Зал славы рок-н-ролла, Jeff ответил:



«Это зависит от их творчества. Я думаю, что некоторые хип-хоп-исполнители заслуживают того, чтобы быть представленными в этом зале, потому что они во многом олицетворяют рок-н-ролл своего поколения. Это, возможно, не та музыка, которую я слушаю, а я фанат рок-н-ролла, но я уважаю то, что они делают, и я уважаю то, что в этом есть бунтарство, которое присуще рок-н-роллу. Так что я думаю, что это нормально. Если же речь идёт о ком-то, кто не имеет ничего общего с тем, что представляет собой Зал славы... Я не могу вспомнить примеры, но я слышал, как люди говорили: "Вот это да! Они в Зале славы рок-н-ролла? Мне это кажется странным"».







