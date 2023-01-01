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*Вокалистка ARCH ENEMY: «Не кушайте животинку!» 94
*MEGADETH кинули автора обложки? 38
*KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990 34
*Новое видео LIMP BIZKIT 32
*Не упусти кассету METALLICA! 19
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Foreigner

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15 фев 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER — о планах после финального тура

29 янв 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER: «С каждым годом становится всё труднее исполнять этот великолепный каталог песен»

16 ноя 2022 : 		 FOREIGNER едут в прощальный тур

27 окт 2022 : 		 LOU GRAMM — о вокалисте FOREIGNER

20 сен 2022 : 		 Пора ли FOREIGNER на пенсию?

4 авг 2022 : 		 LOU GRAMM — о причине, по которой FOREIGNER до сих пор не в Зале славы рок-н-ролла

3 авг 2022 : 		 LOU GRAMM — о нынешнем вокалисте FOREIGNER

23 май 2022 : 		 LOU GRAMM заявил, что он ничего не получил за песню FOREIGNER из-за жадности MICK'a JONES'a

1 май 2022 : 		 Концертный релиз FOREIGNER выйдет весной

3 мар 2022 : 		 Басист FOREIGNER: «Если не хотите идти на концерты из-за KID ROCK, сначала послушайте его»

15 фев 2022 : 		 Лидер FOREIGNER почтил память Иэна Макдональда

30 ноя 2021 : 		 FOREIGNER выступили на параде

26 авг 2021 : 		 Вокалист FOREIGNER — о турах в пандемию

22 июл 2021 : 		 Бывший вокалист FOREIGNER считает, что гитарист несправедливо с ним обошёлся

22 июн 2021 : 		 FOREIGNER дадут 71 концерт

21 май 2021 : 		 FOREIGNER отыграли с новым гитаристом

20 май 2021 : 		 THOM GIMBEL ушёл из FOREIGNER

31 мар 2021 : 		 Басист FOREIGNER: «Наши песни более известны, чем сама группа»

24 мар 2021 : 		 FOREIGNER работают над новым материалом

19 мар 2021 : 		 THOM GIMBEL уходит из FOREIGNER

2 мар 2021 : 		 Басист FOREIGNER не понимает тех, кто не носит масок

15 янв 2021 : 		 Басист FOREIGNER — о запрете Трампа в социальных сетях

7 янв 2021 : 		 Jeff Pilson — о том, почему FOREIGNER еще не в Зале Славы Рок-н-Ролла

25 дек 2020 : 		 Вокалист FOREIGNER: «Писать сейчас альбом уже не имеет смысла»

19 дек 2020 : 		 FOREIGNER выступят на фестивале

27 ноя 2020 : 		 Вокалист FOREIGNER продаёт штаны. П...!
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Вокалист FOREIGNER — о планах после финального тура



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Kelly Hansen поговорил с радиостанцией 96.1 KLPX и, в частности, ответил на вопрос о том, какие у него планы на время после финальных концертов группы:

«Мне нужно многое сделать, прежде чем всё закончится. Я женился более двух лет назад, и я с нетерпением жду возможности провести время с женой и семьёй и разработать планы на будущее. Потому что у меня есть и другие интересы, я хочу заниматься другими вещами. Я ещё не решил, какие музыкальные направления могут меня заинтересовать или чем я буду заниматься. Но у меня определённо на первом месте стоит жизнь. Потому что я занимаюсь этим уже 18, почти 19 лет, каждый год по девять месяцев в году, не имея практически никакой домашней жизни. И наступает момент, когда ты понимаешь: "Я хочу просто пожить своей жизнью". И когда у нас начался COVID, я впервые в жизни увидел смену времён года в своём доме. И я никогда не испытывал этого раньше. И это заставило меня задуматься о многом».




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