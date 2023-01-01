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Вокалист FOREIGNER — о планах после финального тура



Kelly Hansen поговорил с радиостанцией 96.1 KLPX и, в частности, ответил на вопрос о том, какие у него планы на время после финальных концертов группы:



«Мне нужно многое сделать, прежде чем всё закончится. Я женился более двух лет назад, и я с нетерпением жду возможности провести время с женой и семьёй и разработать планы на будущее. Потому что у меня есть и другие интересы, я хочу заниматься другими вещами. Я ещё не решил, какие музыкальные направления могут меня заинтересовать или чем я буду заниматься. Но у меня определённо на первом месте стоит жизнь. Потому что я занимаюсь этим уже 18, почти 19 лет, каждый год по девять месяцев в году, не имея практически никакой домашней жизни. И наступает момент, когда ты понимаешь: "Я хочу просто пожить своей жизнью". И когда у нас начался COVID, я впервые в жизни увидел смену времён года в своём доме. И я никогда не испытывал этого раньше. И это заставило меня задуматься о многом».







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