сегодня



FOREIGNER выступили с бывшими



Оригинальный клавишник FOREIGNER Al Greenwood и басист классического состав Rick Wills присоединились к команде в рамках выступления первого сентября и сыграли "I Want To Know What Love Is" и "Hot Blooded" — видео доступно ниже.







+0 -0



просмотров: 243